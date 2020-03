Sénégal: Mbour / Lutte contre le covid-19 - Le marché central, les commerces et grands magasins fermés

Le marché central de Mbour est fermé, à compter de la journée d'hier, jeudi 26 mars 2020, sur décision du préfet de Mbour, Mor Talla Tine, dans le cadre de l'application des mesures contre le coronavirus (Covid-19).

Ainsi, dès les premières heures de la matinée d'hier, les Forces de l'ordre ont demandé aux étalagistes de ne pas prendre leur quartier dans le centre-ville et les abords immédiats du marché. La mesure s'est élargie, en début de matinée, aux commerces et magasins. Le quai de pêche de Mbour n'a pas été en reste. Des dizaines de camions frigos sont immobilisés. Des centaines de pirogues et des milliers de pêcheurs sont au repos forcé.

Au niveau des restaurants, gargotes et chez les marchands ambulants, c'est le vide. Toute une économie locale est en cessation, faute du coronavirus. En dehors de quelques badauds et curieux dans le centre-ville, pas l'ombre d'un chat, tout est désert.

Une constante : seul le déploiement des Forces de l'ordre est constaté. Des patrouilles de Police quadrillent la ville et incitent discrètement les contrevenants au respect des mesures.

Les agents de la municipalité préposés au nettoiement sont à pied d'œuvre pour nettoyer et désensabler les alentours du marché central et le quartier Escale. Une opération de grande envergure est prévue pour laver et désinfecter le marché central.