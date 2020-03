Sénégal: Cadre national de contribution citoyenne à la lutte contre le covid-19 - Naissance du front «fagaru moo gen faju»

Un front «Fagaru moo gen faju», pour l'éradication de la pandémie du coronavirus (Covid-19) : c'est le nouveau «Cadre national de contribution citoyenne à la lutte contre le Covid-19» que des représentants d'organisations syndicales et de la société civile ont mis en place. Une manière pour eux de participer à l'effort de guerre enclenchée contre le coronavirus dans sa «ravageuse et mortelle progression au plan mondial».

Ce front autonome des citoyens contre le Covid-19 est né à l'issue d'une réunion tenue avant-hier, mardi 24 mars 2020, au siège social de la FGTS, informe un communiqué des initiateurs. «Conscients des enjeux du contexte et des graves conséquences sanitaires, sociales et économiques que charrient cette mortelle pandémie nécessitant les mesures salutaires que le chef de l'Etat a prises, les représentants des organisations suivantes», ses membres «adhérent aux directives éditées et compatissent avec toutes les victimes de ce fléau», lit-on dans le texte.

Mieux, «considérant d'une part l'évolution exponentielle de la contagion du Covid19 que seule la communauté peut stopper dans une approche participative et inclusive ; considérant d'autre part le rôle historique que ces dites organisations représentent et doivent jouer dans cette délicate situation ; ils engagent leurs organisations et conviennent de participer activement et à tous les niveaux dans une perspective hautement citoyenne à la guerre contre le Covid-19 et invitent les autres forces sociales et démocratiques à se joindre au front «Fagaru moo gen faju» pour l'éradication de la pandémie», ajoute la source.

Ont signés cet engagement, au nom de leurs structures respectives, Boubacar Seye, pour Horizon Sans Frontières (HSF) ; Sidya Ndiaye, pour la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B) ; Pr Malick Ndiaye, représentant le Cadre d'Initiative des Intellectuels du Sénégal (CIIS) ; Mamadou Ndoye, de Sénégal Notre Priorité (SNP) et Mballo Dia Thiam, Président ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D AND GUEUSSEUM.