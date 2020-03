Sénégal: Covid-19/Avec 6 nouveaux positifs hier, jeudi - Le pays dépasse la barre des 100 cas

Le ministère de la Santé a fait le point du jour de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal au jeudi 25 mars. Six (6) nouveaux cas ont été testés positifs.

D'après les résultats de l'Institut Pasteur de Dakar annoncés par le directeur de cabinet dudit ministère, Docteur Aloyse Waly Diouf, sur 130 tests réalisés, 6 sont revenus positifs.

Il s'agit de 5 cas importés et 1 cas en contact suivi par les services du ministère. Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'état de santé des patients infectés à la Covid-19 pris en charge au centre de santé de Darou Marnane, à Ziguinchor et l'hôpital de Fann précisément au Service des maladies infectieuses et tropicales évolue favorablement.

Le pays compte, actuellement, 105 cas testés positifs dont 9 guéris et 96 encore sous traitement. Au vu de la progression des nouveaux cas, le ministère de la Santé et de l'action sociale a fini, comme d'habitude, à inviter les populations au respect strict et continu des règles d'hygiène, pour faire barrière à la propagation du nouveau coronavirus.