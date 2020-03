Sénégal: Bambey /lutte contre covid 19 - L'uadb se met au service du district sanitaire

Les enseignants ainsi que les personnels administratifs techniques et de services de l'Université Alioune Diop ont procédé hier, jeudi 26 mars 2020, à la remise d'un lot de matériels médicaux et de nettoiement, d'un montant global d'un million 182 200 F destiné au district sanitaire de Bambey.

Le médecin chef du district sanitaire de Bambey, Dr Standeur Naby Kally, qui a hautement salué cet acte a annoncé la mise en place d'un dispositif pour prendre en charge les cas suspects qui viennent des villes touchées par l'épidémie du coronavirus. C'est un don composé de gel hydro alcoolique, de chlore et thermo flash entre autres que les enseignants ainsi que les personnels administratifs techniques et de services de l'Université Alioune Diop a remis aux autorités sanitaires, en guise de contribution dans la lutte contre Covid-19. Il s'agit, selon Moussa Dieng, le vice- recteur de l'Uadb d'une participation individuelle du personnel de l'enseignement et de recherche et du personnel administratif technique et de service.

Pour le Pr Ousseynou Ka, le Directeur de l'Unité de recherche santé et développement durable, les activités de ces enseignants s'articule autour de la prévention primaire avec le lavage des mains mais aussi de la prévention secondaire avec le dépistage, d'où l'achat de thermo flash et de l'alcool gel pour le lavage des mains. Ce geste de l'université Alioune Diop de Bambey a été hautement salué par le Dr Staneur Naby Kaly, médecin-chef du district sanitaire de Bambey. « Notre département n'a pas encore de coronavirus mais nous sommes dans une région où il y a des personnes atteintes de coronavirus. Cela veut dire que si on ne prend pas nos précautions, c'est sûr qu'on en aura dans deux ou trois semaines, ça viendra .C'est pourquoi ce geste est à magnifier à sa juste valeur et nous remercions tous les gens qui ont eu à contribuer pour avoir ce matériel, ces gels septiques et l'argent repositionné en cas de besoin » , a soutenu le médecin chef du district sanitaire .

Interrogé sur le cas des personnes qui quittent la ville pour regagner leur village, Dr Kally soutient qu'« un dispositif a été mis en place pour prendre en charge les personnes qui viennent des villes touchées par l'épidémie. Cela a permis de suspecter le premier cas, le 12 mars, qui est revenu négatif et 3 cas avant-hier qui sont négatifs. A l'heure où l'on parle, il n'y a aucun cas de coronavirus dans le département de Bambey ».