Sénégal: Les dons reçus par le ministère de la Santé s'élèvent à 1 milliard 330 millions de francs CFA

Dakar — Le ministère de la Santé a déclaré vendredi avoir reçu des dons d'une valeur de 1 milliard 330 millions 830 mille 785 francs CFA (en espèces et en chèques) pour la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Les dons seront versés lundi au ministère des Finances et du Budget, chargé de gérer le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du coronavirus, a-t-on appris du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.Les futurs donateurs sont priés de verser leur contribution auprès des services du ministère des Finances et du Budget, a-t-il dit en présentant le dernier bilan de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le khalife général des mourides et la mairie de Dakar ont respectivement offert 200 millions et 100 millions de francs CFA au Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du coronavirus, selon des chiffres officiels.Des entreprises sénégalaises, des communes, des universités font partie de nombreux donateurs.

Quatorze nouvelles contaminations au coronavirus ont été confirmées vendredi. En tout, 119 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, depuis le 2 mars.Onze des nouveaux cas ont été importés. Deux d'entre eux sont le résultat de cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé.Ce dernier dit avoir constaté une transmission communautaire, c'est-à-dire qu'un patient a contracté le virus d'une source inconnue.Deux patients hospitalisés à Touba ont été guéris, selon M. Sarr.Il assure que l'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba (centre) et Ziguinchor (sud) est "stable".