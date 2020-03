Cote d'Ivoire: Covid-19 / Les solutions de l'ivoirien, Ferdinand Bleka, expert santé publique prévention des maladies infectieuses au Japon

Ferdinand BLEKA est le président du forum économique "Afrijapan-Africasia". Expert en Santé Publique prévention des maladies infectieuses au Japon, il est également Diplomate, Ambassadeur libre de la Francophonie. Il est enfin l'auteur de l'ouvrage « quand le Japon appelle l'Afrique au Développement » présenté au sommet de la Ticad Yokohama, en août 2019 au Japon. Selon lui, la Côte d'Ivoire doit aller plus loin dans sa réplique face à la menace du Coronavirus 2019.

La France annonce un pic de la pandémie dès la semaine prochaine, alors que le confinement devrait réduire les cas de contamination. Votre commentaire.Effectivement c'est un pire auquel la France s'apprête. Mais comme c'est un pays dans lequel les professionnels sont mis en avant et les politiques viennent en appui sur le terrain, le gouvernement français a pris des dispositions à la mesure de ses moyens.

En outre, s'il n'y a pas de contact et que le virus ne se transmettait que par contact, pourquoi dire à ceux qui sont confinés chez eux de s'attendre au pic de l'infection ? D'où le virus sortira pour infecter plus, s'il n'est pas importé ? Suivez mon regard.La Côte d'ivoire, votre pays a pris les mêmes mesures pour venir à bout de la pandémie. Pensez-vous qu'elles sont suffisantes sinon que conseillerez-vous.

En plus des mesures déjà en vigueur, je propose (1) de transformer une centaine de bus de la Sotra en des unités de soin Ambulatoire ; (2) De transformer le stade Champroux de Marcory en un Hôpital ambulant ; (3) Utiliser les gros camions de publicités pour une vaste campagne de sensibilisation dans toutes les régions du pays avec des experts à bord ; (4) Rappeler les infirmiers, médecins, professeurs, les policiers et gendarmes à la retraite pour le volontariat ; (5) Transformer la chaîne de télévision TV2 et la radio fréquence 2 en des chaines dédiées à 100% au cas de lutte contre le Covid 19. Des émissions animées par des experts et traduites dans plusieurs dialectes du pays ; Enfin, (6) acheter 5 hélico-sanitaires, les équiper et les stationner, 1 à Man, 1 à Bouaké 1 à San Pedro, 1 à Bondoukou et 1 à Abidjan pour desservir ces régions en cas d'urgence