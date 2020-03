Sénégal: Pour Kader Mangane, les Lions du Sénégal ne sont "plus très loin du sacre continental"

Dakar — L'équipe du Sénégal "n'est plus très loin du sacre continental", affirme, dans un entretien téléphonique avec l'APS, l'ancien défenseur des Lions, Kader Mangagne.

"Qu'on ne me dise pas qu'on n'y arrive jamais. Au contraire, nous n'avons jamais été aussi proches d'un sacre, avec cette équipe constituée de grands joueurs mais aussi de footballeurs ayant l'habitude de jouer cette compétition et des matchs couperets dans leur club", a dit Mangane, actuel coordinateur sportif du RC Strasbourg (élite française).

Il appelle les supporters et les dirigeants à continuer à faire confiance à l'équipe nationale.Mangane dit être convaincu que le groupe a pris la bonne direction. "Les voyants sont désormais au vert, et il ne reste pas grand-chose", a-t-il affirmé.

Les joueurs de la sélection nationale ont du talent et de l'expérience, selon l'ancien défenseur des Lions."Ils maîtrisent davantage les choses", a-t-il répondu, parlant des dirigeants du RC Strasbourg, concernant les mesures prises par le club français contre la pandémie de coronavirus.

Revenant sur la CAN 2019, Mangane, qui a joué l'édition 2012 en Guinée Equatoriale, estime que le Sénégal a rencontré une équipe "plus assidue durant toute la compétition".A la fin de sa carrière en 2017-2018, le natif de Thiès (ouest) a été nommé coordinateur sportif, ce qui fait de lui un trait d'union entre les joueurs, le staff technique et la direction du club présidé par l'ancien international français Marc Keller.

Mangane, confiné à Paris avec sa famille, lance un appel à la prudence et au respect des consignes données par les autorités sénégalaises. "Il est vrai qu'au Sénégal, nous avons une belle vie communautaire. Et c'est difficile de rester confiné à la maison. Mais avec cette maladie, c'est le seul moyen de couper la chaîne de transmission", conseille-t-il à ses compatriotes.

Kader Mangane dit regretter les violences survenues cette semaine au Sénégal entre les forces de l'ordre et ceux qui se sont retrouvés dans la rue pendant les heures de couvre-feu."Ce n'est pas cette image qu'on veut voir du Sénégal. Nous sommes connus comme un pays démocratique, non-violent. Ces images ne nous grandissent pas, si je peux me permettre de le dire", a-t-il dénoncé, invitant ses compatriotes au respect strict de l'état d'urgence et du couvre-feu.