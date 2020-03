Cote d'Ivoire: Covid-19 - Un avion dimanche 29 mars pour les Américains bloqués au pays

Un vol, pour citoyens américains, en direction des Etats-Unis d'Amérique, est prévu via la compagnie Ethiopian Airways et décollera d'Abidjan le dimanche 29 mars à 09h00 selon une information diffusée sur le site web de l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire.

La raison, la crise sanitaire du coronavirus. Et il s'agit d'un vol direct pour l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York et les billets des passagers seront de type aller simple. Le coût, 1 632 000 CFA (environ 3200 dollars US) mais selon la publication du site de l'ambassade « Le voyageur sera responsable de la réservation et du paiement de tout hébergement et vols en partance de JFK ».

Aussi « Les passagers qui prévoient voyager vers le Canada ou d'autres pays doivent avoir réservé ce voyage avant l'embarquement ».

Pour rappel, au jeudi 26 mars 2020, la Côte d'Ivoire enregistre 96 cas de personnes testées positives au coronavirus. En outre, depuis le 22 mars, les frontières ivoiriennes sont fermées pour une durée indéterminée.