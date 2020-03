Sénégal: Sécurité sanitaire des employés et des clients, continuité du service - Le groupe Cofina étale sa stratégie contre le coronavirus

Le comité Finance du Groupe Cofina a instauré, pour faire face au coronavirus, des mesures draconiennes quant à la gestion de la liquidité et à la sécurisation des dépôts de ses clients, informe institution à travers un communiqué. « Il a ainsi été procédé à la suspension de tous les investissements non essentiels et la poursuite de la politique de renforcement des fonds propres des filiales les moins matures ».

Dans chacun des pays d'implantation du Groupe (7 pays africains et en France), un comité de gestion de crise a donc été mis en place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce double objectif à savoir garantir la sécurité sanitaire de ses employés et de ses clients et assurer la continuité de l'activité en toutes circonstances, informe également le groupe.

En ce sens, dit-il, chaque pays rend ainsi compte quotidiennement au comité de gestion de crise général du Groupe de la situation afin que le comité exécutif de Cofina puisse coordonner l'ensemble des actions de prévention et de protection du Groupe.

En parallèle, ajoute-t-on, une partie des équipes de Cofina a basculé en télétravail, avec un soutien matériel et financier en fonction des besoins pour que chaque employé puisse assurer son travail depuis chez lui dans de bonnes conditions. Aussi, fait-on savoir, l'ensemble des déplacements professionnels en dehors des pays d'installation ont été annulés jusqu'à nouvel ordre.

Pour garantir la continuité de l'activité, le groupe indique qu'une partie de ses équipes a été mobilisée pour répondre le plus rapidement possible aux questions des clients qui pourraient faire face à des difficultés lors de cette période. Il explique enfin qu'afin d'éviter au maximum les échanges physiques, « nous avons recommandé à notre clientèle de se tourner vers les outils digitaux mis à disposition par Cofina ».