Madagascar: Football / Nina - Un des meilleurs gardiens de but locaux

Le poste de gardien de but des joueurs locaux engendre un sentiment d'inquiétude chez les férus de football malgache.

Pourtant, Zakanirina Rakotoasimbola alias Nina, le gardien de but de l'AS Adema, est l'un des meilleurs gardiens de but à Madagascar. En plus de sa grande taille, 1 mètre 80, il est également talentueux, assez pour convaincre Nicolas Dupuis pour le sélectionner. Nina fait partie des joueurs locaux inclus dans la dernière liste dévoilée par le sélectionneur national pour le match prévu contre les Ivoiriens. Lors du regroupement du mois de novembre, il a eu un problème au genou qui l'a empêché de montrer son talent, et a été par la suite retiré de la délégation malgache qui a rejoint le Niger.

Il est à espérer qu'à force de côtoyer les grands et les professionnels de l'équipe nationale malgache, il aura la possibilité de se forger, de solidifier son jeu et mériter sa place au sein du groupe. Nina se concentre désormais sur les prochaines rencontres de son équipe en Pro League. Cette petite pause lui permettra de prendre un nouveau départ et de se focaliser sur son objectif. Outre Nina, Fabrice de Fosa Juniors et Joma du Jet Mada sont aussi suivis de près par le Directeur technique national. Ces jeunes joueurs espèrent apporter un nouvel élan et une nouvelle image au poste de gardien de but des Barea.