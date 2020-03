Tunisie: Gastronomie | « Planète chefs » (Saison 2) - La « Success Story » du chef tunisien Nordine Labiadh sur Planète +

La cuisine tunisienne sera à l'honneur, ce dimanche 29 mars 2020, à 21h55, sur la chaîne de télévision thématique française « Planète + » (Groupe Canal +).

En effet, à travers le deuxième épisode de la série documentaire « Planète chefs » (Saison 2) -- une co-production de Gedeon Programmes/ Planète +--, le réalisateur Stephane Carrel nous brosse le portrait du chef tunisien Nordine Labiadh, propriétaire du restaurant « À MI-Chemin » au 31 Rue Boulard 75014 (XIVe arrondissement), Paris.

Durant 52 minutes dans un format « 16/9 & HD », l'équipe de tournage nous fait voyager entre Paris (son lieu de travail et de résidence), Lorient (Bretagne, la région de son épouse Virginie), Tunis (sa cité de coeur), Zarzis (sa ville natale) et Hammamet (le coin de ses songes) sur les traces du parcours de Nordine Labiadh.

À l'image de sa cuisine métissée, à mi-chemin entre la Tunisie (son pays d'origine) et la France (sa terre d'adoption), le réalisateur nous fait découvrir la « Success Story » d'un chef atypique mariant dans ses plats, avec maestria, les saveurs du patrimoine culinaire tunisien avec les délices de la gastronomique française.

Fier de ses racines, chef Nordine Labiadh n'hésite pas à enchanter les papilles de sa clientèle avec sa « mloukhiya » aux joues de boeuf ou ses couscous selon la saison.

En revanche, le tour de force de ce grand restaurateur prend forme dans sa cuisine fusion bien imprégnée par le cocktail d'épices Made in Tunisia ou le gros sel venu tout droit du salin Zarzis.

De chaque région de la Tunisie, le patron des fourneaux d'À-Mi-Chemin utilise un ingrédient pour rehausser ses recettes et ajoute une touche personnelle venant embrasser la noblesse des produits du terroir de la France de Paul Bocuse.

Chef Nordine Labiadh succède dans ce magnifique programme dédié à la gastronomie à d'autres grands chefs de renommée internationale: Mauro Colagreco (Argentine, 3 étoiles Michelin et propriétaire du « Mirazur » du meilleur restaurant du monde 2019 et meilleur restaurant d'Europe 2019 selon le prestigieux classement « Best 50 restaurants » du Magazine « The Restaurant »), Alessandra Montagne (Brésil), Jan Hendrik (Afrique du Sud), Taku Sekine (Japan), Alan Geaam (Liban, 1 étoile Michelin), Connie Zagora (Suède et Pologne), Juan Arbelaez (Colombie) et Giovanni Passerini (Italie, Meilleur Chef de l'année 2017 selon le guide « Le Fooding »)

Enfin, tout au long de cette deuxième saison de « Planète chefs », on pourra aussi suivre le parcours de trois autres chefs internationaux exerçant leur art dans l'Hexagone et apportant leur univers culinaire aux fondamentaux de la cuisine française: Beatriz Gonzalez (Mexique), Mikaela Liaroutsos (Grèce) et Pierre Siewe ( Cameroun).

Rediffusions de l'épisode du chef Nordine Labiadh:

Vendredi 3 avril 2020 à 12h10 (Planète +)

Samedi 4 avril 2020 à 12h30 (Planète +)

Jeudi 9 avril 2020 à 11h40 (Planète +)