Congo-Kinshasa: Coronavirus - L'impréparation des Kinois face à un confinement total avorté

Longues files, circulation grippée et marchés pris d'assaut : les plus de 11 millions d'habitants de la capitale congolaise se préparaient laborieusement, ce vendredi, à plonger dans quatre jours de confinement total alterné, décidé par le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila. Lequel s'est ensuite rétracté en début de soirée.

Visage flétri, tête rasé, Hubert, la cinquantaine, fait la queue derrière une marée de fonctionnaires, près du prestigieux boulevard du 30 Juin, en plein centre-ville, pour retirer son maigre salaire avant d'effectuer les achats pour son ménage. « Hélas, je ne le ferai plus. Le salaire n'a pas encore été versé par l'État. Comment vais-je me confiner avec une femme et sept enfants ? Il vaut mieux mourir du coronavirus que de la faim, c'est triste », déplore-t-il, derrière une septuagénaire venue percevoir son salaire d'enseignante.

Flambée du prix des denrées alimentaires

Comme Hubert, de nombreux Kinois étaient massés devant les guichets de banques pour retirer les fonds. Mais trop peu ont été servis, plusieurs banques ayant notamment mis en place un « service minimum » en cette période de pandémie.

D'autres, comme Clarisse, teint clair et cheveux teints, se sont rués vers les marchés pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Conséquence : les prix ont considérablement grimpé. « Les commerçants se foutent de nous, ils profitent de cette situation pour exploser leurs chiffres d'affaires sans raison, regrette-t-elle devant une boutique le long de l'avenue Kasavubu, au marché Gambela. Le sac de la farine de maïs est passé de 46 000 Francs congolais à 70 000 FC. C'est qui est étonnant, c'est que même une meurette de haricots ait connu une hausse de prix. »

Dans des supermarchés congolais, de longues files trainaient devant les entrées au mépris des mesures d'hygiène. Gels désinfectants et papier toilette étaient particulièrement recherchés par les clients. Pour les commerçants, la situation est devenue une aubaine.

« Nous sommes leurs vaches laitières, s'emporte Emery, qui transporte un sac de riz sur un chariot à la sortie d'un supermarché, dans l'est de Kinshasa. Le drame, c'est que l'État tolère cela après nous avoir imposé un confinement sans eau ni électricité. L'État devrait nous alléger la vie en cette période, au lieu de quoi lui et les commerçants nous pillent. »

« Je devais aussi acheter du lait en poudre, des poissons salés et autres, mais ce n'est plus possible, peste Anicet, près du centre-ville. J'ai vidé mes poches, mais je ne suis pas en mesure de me procurer le minimum vital. Que vais-je faire pendant le confinement? La faim va nous tuer plus que le coronavirus. »

Jean-Claude Katende, président de l'ASADHO, une ONG congolaise de défense des droits de l'homme, affirme même que la « décision brutale » de confiner Kinshasa « n'a contribué qu'à exposer les Kinois à la contamination ».

Pour le mouvement citoyen Lutte pour le Changement, la mesure du gouverneur est « irresponsable ». La Lucha critique le caractère brusque de la décision, qui a été prise sans que des mesures d'accompagnement de l'économie n'aient été adoptées. Le mouvement craint que les pillages ne se développent dans cette période.

Marche arrière pour le gouverneur de Kinshasa

Vendredi soir, le gouverneur de Kinshasa Gentiny Ngobila a rectifié le tir, et annoncé par communiqué le report de sa mesure, vivement critiquée. Il justifie ce revirement par la spéculation des prix des biens de première nécessité, et le risque de voir se dérouler dans la capitale « des actes susceptibles de créer l'insécurité ».

Le gouverneur ne prononce pas le mot de « pillage », que disait redouter la Lucha indignée par la mesure de confinement d'une population dont plus de la moitié vit dans la pauvreté. Vendredi dans la matinée, plusieurs sources gouvernementales affirmaient déjà qu'au plus haut niveau de l'exécutif national, cette mesure de confinement total alternée n'avait pas été entérinée.

Il faut dire qu'à peine annoncée, cette mesure avait provoqué une levée de boucliers. Certains députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la coalition au pouvoir, pointaient le peu de temps de préparation de la population de Kinshasa et l'absurdité du caractère intermittent du confinement.

Du côté de les autorités de la ville, on dément tout rétropédalage. Le porte-parole du gouvernement provincial, Charles Mbuta Muntu, a annoncé la tenue d'une réunion du conseil urbain de sécurité dans les prochaines heures pour décider de l'éventualité d'une nouvelle date du début du confinement. Il promet une meilleure concertation avec l'équipe en charge de la riposte contre le Covid-19 à ce sujet.

Pour le porte-parole du gouvernorat, rien ne justifie la « flambée exagérée » des prix observés sur les marchés de Kinshasa ces trois derniers jours car, affirme-t-il, « il n'y a pas rupture de stock ». Avec officiellement 58 cas dont cinq décès, et seulement trois cas de guérison, la RDC, qui avait enregistré son premier cas le 10 mars, est devenue le pays le plus touché d'Afrique centrale.