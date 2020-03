Ile Maurice: Covid-19 - Deux enfants de moins de cinq ans parmi les 94 cas positifs

Maurice compte désormais 94 cas de Covid-19, soit 13 de plus qu'hier. C'est l'information avancée par le National Communication Committee ce vendredi 27 mars. La majorité de ces 13 nouveaux a pu être répertoriée grâce au contact tracing.

Selon le ministre de la Santé Kailesh Jagutpal, deux enfants ayant moins de 5 ans se trouvent parmi les cas positifs. Trois jeunes entre 11 ans et 20 ans figurent eux parmi les patients. Ce sont les patients âgés dans la fourchette de 21 et 55 ans qui sont les plus nombreux avec 65 cas. 24 patients sont âgés de plus de 55 ans. On compte, au total, 57 hommes et 37 femmes.

Selon les détails fournis par le Dr Vasant Rao Gujadhur, 43 cas sur les 94 répertoriés sont importés alors que les 51 autres sont tombés malades à Maurice. Il a également cité la situation d'une famille qui compte dix cas positifs.

Lors de son allocution, le ministre Kailesh Jagutpal a réitéré l'importance de rester à la maison en mettant l'accent sur le bien-être des personnes âgées, qui sont considérés comme étant les personnes les plus vunérables et à risques. Kailesh Jagutpal encourage également la population à pratiquer les gestes barrières et de se mettre au sport pour être en bonne santé et pour gérer le stress qui découle de cette période de crise. Il a, dans la foulée, recommandé une pratique spirituelle.

Au total, 1200 tests ont déjà été faits par les autorités depuis le début, ce qui a permis de détecter les 94 cas.

Le DCP Jhugroo a fait une brève intervention lors de cette conférence de presse pour revenir sur l'arrestation d'un policier impliqué dans le cas de brutalité policière allégué à Vallijee. «Il n'y aura aucun cover-up», a-t-il rassuré. Il en a profité pour lancer un appel au public détenant des informations sur l'incident qui s'est produit aux petites heures de ce vendredi 27 mars à La-Tour-Koenig.

Soulignons que la conférence de presse du National Communication Committee a été repoussée à 18 heures aujourd'hui à cause de la tenue du Conseil des ministres. Désormais, elle se fera via visioconférence pour limiter la propagation du virus.

Vers la réouverture des supermarchés ?

C'est en tout cas une option considérée par le gouvernement. Le ministère du Commerce suit la situation de près et encourage les opérateurs qui proposent le service d'achats en ligne d'être plus efficaces pour qu'il n'y ait pas une ruée vers les supermarchés lors de la réouverture.