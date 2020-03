Burkina Faso: EtriLabs lance une plateforme d'action contre le COVID-19 (Communiqué de presse)

Le hub d'innovation EtriLabs réagit face à la pandémie du COVID19

Cotonou, le 27 Mars 2020

EtriLabs a annoncé ce 27 Mars 2020, le lancement d'une plateforme d'action contre le COVID Selon Senam Beheton, CEO de EtriLabs, « Nous sommes un laboratoire d'innovation et ne rien faire est hors de question. Toutes nos startups, notre business unit et les autres membres de notre communauté ont travaillé depuis l'annonce du premier cas officiel au Bénin à trouver une solution afin de stopper l'avancée du Coronavirus en Afrique ».

Cette initiative prend la forme d'une plateforme web et mobile disponible à http://www.covid19.etrilabs.com qui se concentre autour des trois rubriques suivantes:

1. La Cartographie :

La carte présentera le nombre de cas confirmés, le nombre de décès, le nombre de personnes rétablis, les numéros d'urgence et les liens vers les documentations officielles de chaque pays d'Afrique.

2. Les Initiatives :

Cette rubrique présentera les différents projets, produits, initiatives ou services mis en œuvre dans différents pays d'Afrique recensés pour aider à gérer la crise liée au COVID-19.

3. Les Informations Générales Vérifiées :

Cette rubrique a pour but de présenter des informations fiables. Elle traite régulièrement les « fake news » qui sont démentis avec preuve à l'appui afin de délivrer la bonne information aux populations

La plateforme couvrira dans un premier temps les 9 pays francophones du Partenariat de Ouagadougou à savoir : Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Contact presse :

Murielle Anatohon, Program Manager, amurielle@etrilabs.com

A propos de Etrilabs :

Créé en 2009, EtriLabs est un écosystème d'innovation et une communauté pour les personnes qui souhaitent co-créer et collaborer sur des projets visant à résoudre des problèmes critiques au niveau national et international. Notre mission est de promouvoir une culture de l'entrepreneuriat ancrée dans l'innovation, la créativité et le partage. A EtriLabs nous offrons plusieurs services : le co-working, l'accompagnement aux entrepreneurs (incubation et l'accélération de startups), la formation, le conseil en marketing/communication, l'organisation d'événements, des solutions sur mesure aux entreprises. Notre communauté comprend des entrepreneurs, des concepteurs, des développeurs, des spécialistes du marketing, et nous avons actuellement 4 sites: 2 à Cotonou (Bénin), 1 à Parakou et 1 à Dakar (Sénégal). Pour plus d'information, retrouvez nous sur notre site internet https://etrilabs.com/