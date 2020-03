Cote d'Ivoire: Coronavirus/Télétravail - La Chambre de commerce et d'industrie instruit des opérateurs économiques

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) a organisé ce vendredi 27 mars 2020, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, sa première session de formation en ligne dénommée webinar autour du thème : « Télétravail : méthodes et conseils d'usage pour l'appliquer dans votre entreprise ».

Cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) a été assurée par le Dr Ahmed Traoré, directeur des ressources humaines de l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut). Il a d'entrée, rappelé aux participants que le télétravail est une activité professionnelle effectuée en tout ou en partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu. A cet effet, dit-il le télétravail s'oppose au travail effectué sur le site c'est-à-dire dans les locaux de l'employeur.

Ainsi, au cours de cette session, des managers, des cadres et des chefs d'entreprises ont été instruits sur les nouvelles approches qu'ils doivent adopter face à cette pandémie afin d'assurer la continuité des activités de leurs entreprises respectives. Selon lui, le télétravail est une opportunité, une méthode innovante qui leur est offerte afin de maintenir à un niveau acceptable la performance de leurs entreprises en cette période de crise. A travers cette méthode, les travailleurs peuvent assumer leurs fonctions tout en restant hors ou à domiciles.

Fama Touré et Parfait Kouassi, respectivement président et premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ont suivi la formation depuis leurs bureaux respectifs. « Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement a encouragé les entreprises publiques et privées à privilégier le télétravail. En tant qu'institution citoyenne et, conformément à sa mission d'appui aux entreprises, la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette mesure qui permettra de protéger à la fois les salariés et la survie des entreprises », a souligné Fama Touré, président de la Cci-ci). Avant de renchérir : « Nous invitons donc toutes les entreprises à opter pour le télétravail ». A l'en croire, cette formation en ligne a été initiée pour donner aux managers et aux chefs d'entreprises les connaissances sur cette méthode de travail innovante.

Plus de 160 cadres et chefs d'entreprises ont pris part à cette première session de formation en ligne. Trois autres sessions sont prévues pour les jours à venir sur les thématiques : « Outils collaboratifs », « le management en période de crise » et « les techniques de prospection en ligne ».