Algérie: DGSN - 400 sorties effectuées afin de désinfecter les espaces publics

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait part, vendredi dans un communiqué, du recours aux camions relevant des Unités de maintien de l'ordre (UMO) à l'effet d'effectuer 400 sorties de terrain la semaine écoulée, en vue de contribuer aux efforts de désinfection des espaces publics, des rues et des structures de santé, dans le but d'endiguer la propagation du coronavirus.

A ce titre, le chef de la Cellule de communication et Presse à la DGSN, le Commissaire divisionnaire Amer Laaroum, a fait savoir que les camions de police relevant des UMO avaient effectué, la semaine dernière, 400 sorties de terrain à l'effet de contribuer aux efforts de désinfection des espaces publics, des rues et des routes dans les quartiers populaires ainsi que des structures de santé et de soins, afin d'enrayer l'expansion du coronavirus, affirmant que l'initiative de prévention se poursuivait en coordination avec les autorités locales, laquelle inclut toutes les wilayas du pays, a-t-il précisé.

Avec l'extension de la mesure de confinement partiel à neuf wilayas, la DGSN réitère son appel en direction de l'ensemble des citoyens en vue de "respecter strictement" les mesures de prévention et de confinement. Il s'agit, là, des wilayas suivantes : Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza. Cette mesure est applicable à compter du samedi 28 mars 2020 et concerne la tranche horaire comprise entre 19h et 07h.

La DGSN rappelle aux citoyens le numéro vert 1548 et celui de secours 17 mis à leur disposition 24h/24h.