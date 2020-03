Afrique: Yaya Touré, Samuel Eto'o et 26 autres footballeurs dans une campagne de sensibilisation sur le Coronavirus

Samuel Eto'o et 27 autres footballeurs de renom ont été choisis par la FIFA et l'OMS pour animer la campagne «Passe le message pour éliminer le coronavirus».

La FIFA et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) se sont associées pour combattre le coronavirus (Covid-19). Les deux entités lancent une nouvelle campagne de sensibilisation menée par des footballeurs de renommée mondiale, qui appellent tous les habitants de la planète à suivre cinq mesures clés pour stopper la propagation du virus.

Ils sont 28 joueurs de football a participé à cette campagne conduite conjointement par l'OMS et la FIFA. L'Espagnol Iker Casillas, le Français Youri Djorkaeff, l'Argentin Lionel Messi, le Camerounais Samuel Eto'o, l'Italien Gianluigi Buffon, l'Anglais Michael Owen et l'Ivoirien Yaya Touré sont entre autres les figures de cette compagne de sensibilisation. Elle va se décliner en des vidéos et des graphiques en plusieurs langues, vise à sensibiliser toutes les personnes dans le monde sur la nécessité de bien se protéger et de protéger les autres du Covid-19.

La campagne « Passe le message pour éliminer le coronavirus » vise à préserver la santé de tous conformément aux recommandations de l'OMS et diffuse les cinq messages clés suivants : se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuement, éviter de se toucher le visage, garder ses distances et rester chez soi lorsqu'on ne se sent pas bien.

« Depuis le tout début, la FIFA et son Président, Gianni Infantino, ont participé activement à la diffusion du message contre cette pandémie », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, lors du lancement virtuel de la campagne effectué au siège de l'OMS, à Genève (Suisse). « La FIFA combat le coronavirus à travers une série de campagnes et de financements, et je suis ravi que le football mondial aide l'OMS à éliminer le virus. Je suis certain qu'avec ce type de soutien, nous gagnerons ensemble. »

« Pour combattre le coronavirus, le travail d'équipe est indispensable », a estimé Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « La FIFA s'est associée à l'OMS car la santé passe avant tout. J'appelle la communauté du football mondial à nous rejoindre et à soutenir cette campagne pour offrir une plus large diffusion à ce message. Nombre de grands footballeurs et footballeuses ont tenu à participer à cette campagne et à s'unir pour faire passer le message et éliminer le Covid-19. »