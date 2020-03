Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Le ministère des Transports en croisade dans les gares routières

Après avoir mis en mission les responsables des différentes organisations de transporteurs et consommateurs, le Ministre Amadou KONE a instruit ses services techniques à investir les gares routières et autres sites d'embarquement, pour aller sensibiliser les usagers sur les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus, également appelé Covid19.

Depuis le vendredi 27 mars 2020, des équipes du Ministère des Transports, composées d'agents de l'Office de Sécurité Routière (OSER), de la Police Spéciale de la Sécurité Routière (PSSR), de la Direction Régionale d'Abidjan et du Service Communication du Ministère, sont à pied d'œuvre, avec pour objectif d'amener le maximum de personnes fréquentant les gares et sites d'embarquement à comprendre le mal que représente cette maladie pour l'humanité toute entière et de se protéger en conséquence.

Gants aux mains, cache-nez aux visages et respectant la distance d'un mètre entre les uns et les autres, tel que recommandé par les autorités sanitaires, les envoyés du ministre Amadou Koné ont rappelé aux acteurs et usagers du transport routier les mesures arrêtées par le gouvernement en ce qui les concerne.

Il s'agit, entre autres, de la réduction du nombre de passagers dans les véhicules, du lavage obligatoire des mains pour tous avant tout embarquement et du port obligatoire de gants et de cache-nez pour les conducteurs et les convoyeurs (apprentis).

Cette mission de sensibilisation débutée par Abobo et Yopougon s'étendra sur l'ensemble des communes du district Abidjan.