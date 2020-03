Cote d'Ivoire: Covid 19 - L'INJS n'est pas fermé, ce qui s'y passe désormais (Habib Sanogo, DG)

Les autorités ivoiriennes ont réquisitionné l'institut national de la jeunesse et des sports (INJS) sis dans le quartier de Marcory, au sud d'Abidjan, comme lieu de transit sanitaire et de mise en quarantaine des cas de maladie à Coronavirus, pour les voyageurs qui transitent par l'aéroport Félix Houphouêt-Boigny depuis le 17 mars 2020. Que devient le centre après la fermeture des frontières aériennes depuis le dimanche 22 mars 2020 ?

« D'abord je tiens à préciser que l'INJS n'est pas fermé. Nous continuons de travailler et de recevoir les cas de suspects et des contacts des malades même si les gens ne proviennent plus de l'aéroport, c'est-à-dire des pays étrangers. Aussi, en plus des 1300 chambres aménagées au départ, nous sommes en train de mettre un dispositif en place pour accueillir plus de monde, soit en confinement pour les suspects, soit en suivi médical pour ceux qui sont testés positifs. Mais déjà nous recevons des volontaires qui ont eu des contacts avec des malades et qui ne souhaitent pas contaminer le reste de leur famille. Nous les mettons sous observation pendant 14 jours » , a explique Habib Sanogo, directeur général de l'Injs, pour répondre à la question.