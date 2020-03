Sénégal: Des citoyens adhèrent à l'utilisation de la chloroquine

Le débat sur l'utilisation de la chloroquine se pose. Des populations proposent son intégration dans le traitement du Covid-19. Cependant, le médicament n'est pas en vente dans plusieurs officines.

Double prouesse du professeur Didier Raoult. Le natif de Dakar et virologue marseillais a, d'une part, rappelé à des vieux le nom de Nivaquine chloroquine. Son protocole a aussi posé le débat sur le traitement du coronavirus. Ce n'est pas uniquement sur les réseaux qu'on diagnostique le remède de l'expert de la cité phocéenne. Du vent frais et poussiéreux gêne les quelques commerçants établis devant la pharmacie qui fait face à l'hôpital de Pikine.

En plein cœur du Camp militaire de Thiaroye, la vente de café Touba et fruits se déroule bien, malgré une faible présence de la clientèle. À l'aise sur un seau blanc, Ismaïla Barry veille sur sa cafetière chauffante. Le jeune à la silhouette frêle a récemment entendu parler de la chloroquine, après plusieurs années sans nouvelle d'elle. C'était lors d'une discussion portant sur le caractère curatif ou non du coronavirus. «Je n'en avais plus entendu parler. D'après les informations reçues, le médicament soigne le coronavirus. Alhamdoulillah. L'essentiel, c'est d'en guérir», indique le vendeur de café, paquet de tasses en plastique en main.

Marchant seule à quelques mètres du lycée de Thiaroye, Aminata Bodian assure ne rien savoir de la chloroquine. «Les médicaments que je connais le plus vont du paracétamol aux vitamines en passant par Ubiprofen», lâche-t-elle toute souriante. En cette période de pandémie, la place publique de l'hôpital est très peu fréquentée. Ils sont quatre à y être en cette matinée du jeudi. Si certains sont concentrés à manipuler leur smartphone, Oumar Ly, quant à lui, est plongé dans la lecture. Les yeux cachés derrière des lunettes médicales, on lui donnerait à peine 50 ans. Eh bien il en est à 48. La chloroquine, il en connaît des choses.

On ne perd rien avec la chloroquine

«Il y a quelques années, ses boîtes étaient indispensables dans nos boîtes à pharmacie pour le traitement du paludisme», se rappelle-t-il. M. Ly dit avoir entendu que ce médicament est efficace pour le traitement la maladie à coronavirus. À quelques pas, Ousseynou Bâ surfe sur Internet. En blouson capuchon, le jeune homme a des informations sur la chloroquine. «Le professeur français a fait sa proposition. Ça fait débat dans les réseaux sociaux. Il est bon, car un chercheur doit proposer des solutions. Je n'ai jamais acheté de chloroquine, je demanderai plus d'indications au pharmacien», dit-il.

Partisan ou détracteur, Didier Raoult est, en ce moment, très lu, suivi et cité sur Facebook. Son nom et sa photo envahissent les publications et même les photos de profil. Oumar Ly n'est pas contre le traitement du coronavirus par la chloroquine. «J'ai suivi un médecin sur Rfm, ce matin, dire qu'il faut attendre une certification scientifique et médicale. La maladie gagne, nous ne perdons rien en essayant ce traitement pour guérir les patients», propose Oumar Ly.

L'utilisation de la Chloroquine comme le propose Raoult, est une occasion à saisir pour l'humanité, selon Ousseynou Bâ. Pour lui, les recherches doivent être appliquées pour le bien de tous. Il n'hésite pas, en un clic, à montrer une vidéo du professeur Moussa Seydi indiquant avoir utilisé, avec succès, la chloroquine. Suffisant pour lui, de conforter sa position sur les vertus thérapeutiques de la chloroquine. «Achetons-en pour guérir le coronavirus et vivre comme avant», dit-il avec insistance. Âgé de 54 ans, Lamine Dieng a connu la chloroquine depuis plusieurs décennies. Le père de famille est d'avis qu'il faut le tester tout en pensant aux possibles effets secondaires.

Un produit introuvable dans les officines

Debout à l'intérieur de sa pharmacie, sise à Poste Thiaroye, Dr Faye a une ordonnance sous les yeux. Les mains couvertes de gants, le visage masqué, le nom chloroquine provoque un regard hagard chez lui. «Chloroquine, je ne l'ai plus vendu depuis une dizaine d'années. Le médicament n'existe pas dans plusieurs pharmacie», dit-il. Dans une autre officine qui fait face aux cimetières militaires de Thiaroye, le pharmacien est à l'attente d'une clientèle. Comme chez Docteur Faye, la chloroquine ne fait pas partie des médicaments actuellement disponibles. «Non, je n'en vends pas. Même s'il est disponible, c'est sur ordonnance», dit le pharmacien. À une autre pharmacie de Lansar, pas de chloroquine non plus. «Vous avez plus de chance de l'obtenir auprès des centres de santé ou vendeurs de médicaments de la rue», oriente le pharmacien Iba Dieng. La chloroquine est également introuvable à la pharmacie du dispensaire militaire de Thiaroye. «Nous ne vendons pas ce médicament, allez voir à l'officine de l'hôpital de Pikine». Là-bas aussi, la réponse est la même. «Pas de chloroquine».

PR. MOUSSA SEYDI, CHEF Du SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSE à L'HôPITAL DE FANN : «Il est raisonnable de prescrire l'hydroxychloroquine au regard du rapport bénéfices/risques»

Le Professeur Moussa Seydi du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital Fann justifie, dans un entretien, le recours à l'hydroxychloroquine pour soigner les malades souffrant de la pneumonie à coronavirus. Il a invoqué les résultats encourageants de l'étude du Professeur Didier Raoul et la tolérance de ce médicament chez beaucoup de patients. L'universitaire a annoncé le démarrage de projet de recherche au Sénégal pour valider les schémas thérapeutiques contre le Covid-19.

La position du Professeur Moussa Seydi sur le recours à l'hydroxychloroquine pour soigner les personnes atteintes de la pneumonie à coronavirus est claire. Il ne jette pas la pierre sur ses confrères et autres chercheurs qui émettent des réserves sur l'usage de ce traitement en prétextant que les effets indésirables sur ces malades ne sont pas encore maîtrisés. L'universitaire sénégalais rappelle que l'hydroxychloroquine est, en règle générale, très bien tolérée.

« En regard du rapport bénéfices/risques, il est raisonnable de prescrire ce traitement. L'hydroxychloroquine est déjà prescrite à des millions de personnes à travers le monde », argumente le chef de service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalo-universitaire de Dakar-Fann.

Pour lui, c'est le caractère préliminaire de l'étude qui a soulevé toutes les discussions sur ce traitement. D'ailleurs l'argument des effets indésirables ne pèse pas devant l'urgence de sauver des vies, esime le spécialiste. Mieux, le Professeur Seydi affirme qu'il n'a pas, à sa connaissance, un seul médicament qui n'a pas un effet indésirable y compris le paracétamol vendu sans présentation d'une ordonnance.

« Bien entendu tout médicament, même le paracétamol ,vendu librement, peut présenter des effets secondaires chez certains. Rien ne change fondamentalement pour le patient en matière de risque, si risque il y a », a défendu l'universitaire sénégalais qui admet que « les résultats préliminaires mais encourageants nécessitent d'être validés par une plus grande étude avec plus de malades ».

Il comprend parfaitement la position des scientifiques qui affirment que les résultats préliminaires du Professeur Didier Raoult ne sont pas suffisants pour valider l'usage à grande échelle de ce traitement. « Cette position se comprend quand on veut attendre d'avoir une certitude absolue que personne ne peut discuter. D'ici là, peut-être que l'épidémie sera finie et qu'on aura perdu l'occasion de guérir plus rapidement des centaines de milliers de personnes », a analysé le spécialiste des maladies infectieuses.

S'il venait à suspendre ce recours à l'hydroxychloroquine, on peut considérer que la guérison des malades qui étaient internés à l'hôpital de Fann relèverait du pur hasard, ajoute Pr Seydi. « Quoiqu'il en soit, si la tendance que je constate se confirme, je continuerai à traiter mes malades avec ce traitement. Sinon j'arrêterais en me disant que les premiers succès obtenus étaient le fait du hasard. Nous allons d'ailleurs démarrer notre propre projet de recherche pour évaluer plusieurs schémas thérapeutiques contre le Covid-19 », a révélé le Professeur Moussa Seydi. En plus de l'hydroxychloroquine, l'azithomcycine pourrait être ajouté au protocole dans le cadre de projet de recherche qui sera bientôt lancé au Sénégal.

PR DIDIER RAOULT, MICROBIOLOGISTE : «Il est nécessaire que la société se prononce sur l'éthique médicale»

Les gens ne doivent pas porter d'avis sur les domaines où ils ont un lien d'intérêt, «car cela devient un conflit d'intérêts». C'est la conviction du Pr. Didier Raoult qui a enregistré des résultats préliminaires encourageants sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine, mais critiqués par des scientifiques qui exigent, avant tout, une étude plus large et une maîtrise des effets indésirables.

Le microbiologiste marseillais, Didier Raoult, né au Sénégal, contrattaque les détracteurs de l'usage de l'hydroxychloroquine pour soigner la maladie à coronavirus. Le Directeur de l'Institut hospitalo-universitaire méditerranée infection, dans une tribune publiée dans le journal «Le monde» daté d'hier, appelle les populations à se prononcer sur l'éthique médicale et ne plus laisser le champ aux biologistes, aux pharmaciens, aux infectiologues et aux «orthodoxes» de l'éthique en médecine.

«Il est nécessaire que la société s'exprime sur les problèmes de l'éthique, et en particulier, de l'éthique médicale. Des institutions ont été créées pour y répondre, telles que le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (Ccne) ou les Comités de protection des personnes, chargés de l'évaluation des projets de recherche médicale. Malheureusement, ces structures ont évolué sous l'influence des spécialistes de la méthode et, petit à petit, la forme a fini par prendre le dessus sur le fond», a dénoncé le scientifique, hier, dans sa tribune.

Ce n'est pas le contexte qui a poussé le Pr. Raoult à poser le débat. Il s'était déjà ouvert au Pr. Didier Sicard, alors qu'il était le président du Ccne. Ce dernier, rapporte le microbiologiste, était d'accord sur le fait que «l'avis du comité d'éthique sur la vaccination obligatoire ou sur la restriction de médicaments de base devait faire l'objet de l'avis d'un vrai comité d'éthique». Pour mieux prendre en charge ces questions, le Pr. Raoult avait inscrit la création d'un comité de déontologie ou de morale dans le cadre global du projet de l'Institut hospitalo-universitaire (Ihu).

Depuis lors, il a travaillé à vulgariser les recommandations de ce comité. «Les gens ne doivent pas porter d'avis sur les domaines où ils ont un lien d'intérêt, car cela devient un conflit d'intérêts. Ainsi, quelqu'un qui travaille sur la thérapeutique peut donner un avis sur le diagnostic ou l'épidémiologie, pas sur une thérapeutique qui contiendrait des produits sur lesquels il a travaillé. Dans la situation actuelle, un rappel de cette notion de bon sens pourrait être important», a défendu le Pr. Raoult.

De plus, pour des avis scientifiques et neutres sur les vaccins ou des traitements et des essais, le médecin proscrit les contacts directs à l'intérieur de l'Ihu entre les représentants des entreprises pharmaceutiques «visiteurs médicaux» et les praticiens. «Je crois que nous sommes une des rares, ou la seule institution qui ait adopté une démarche de cette nature en France», a rappelé le microbiologiste.

URGENCES SANITAIRES : La France autorise la prescription de l'hydroxychloroquine

C'est officiel. Les médecins français peuvent prescrire l'hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints de la maladie à coronavirus. Le décret d'autorisation est publié dans le Journal Officiel de la France daté d'hier 26 mars 2020. « L'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrites, sous la responsabilité d'un médecin, aux patients atteints du Covid-19, dans les établissements de santé et pour la poursuite de leur traitement sur autorisation du prescripteur initial », lit-on dans le site du journal français « France Info » que nous avons visité. L'hydroxychloroquine, un dérivé de l'anti-paludéen chloroquine préconisée par le Professeur Didier Raoult, Directeur de l'Institut hospitalo-universitaire, a soulevé une « polémique planétaire » pour ne pas reprendre le titre d'un article d'un journal français.

Des zones d'ombre sur les modes de transmission

La propagation du coronavirus déjoue toutes les modélisations en épidémiologie. Apparu en Chine, dans la province de Hubeï, dans la ville de Wuhan, le coronavirus a infecté plus de 450 millions de personnes à travers le monde, selon le bilan présenté par l'Agence de presse française (Afp) à la date du 26 mars 2020. Dans l'histoire récente des épisodes des maladies virales, aucune épidémie n'a affecté autant de personnes et touché autant de pays.

Sa propagation intrigue les scientifiques. La contamination récente, du Prince Charles, des stars du basket ou du football, ou encore la mort de l'artiste Manu Dibango, accréditent la thèse défendue par certains chercheurs qui croient qu'il y a des zones d'ombre sur les modes de transmission de ce virus. En réalité, la probabilité que ces personnalités soient en contact avec les malades ou qu'elles touchent des objets infectés est presque nulle.

Au regard de cette donne, des chercheurs tentent d'aller au-delà des modes de transmission vulgarisés et diffusés à travers les médias de masse, les réseaux sociaux... C'est pour cela que certains scientifiques se penchent sur d'autres pistes de transmission. La contamination au bord du bateau de croisière Diamond Princess a relancé le débat sur le mode transmission. Même si le responsable de l'Unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur minimise les modes de contamination, outre celui par contact direct avec le patient ou avec l'objet infecté. «Ce virus se transmet par voie respiratoire avant tout, par des gouttelettes qui sont transmises lorsqu'on tousse notamment à un mètre pour des personnes qui seraient malades. On peut imaginer que dans les espaces très confinés d'un bateau, la taille des cabines, les contacts assez étroits qui peuvent exister entre les passagers et l'équipage, il y ait des opportunités de transmission», avait tenté d'expliqué le Professeur Arnaud Fontanet.

Garder la distance sociale

Aujourd'hui, le nombre de personnes infectées dans le monde démontrent que ce n'est pas uniquement par les contacts ou par le toucher des boutons d'ascenseurs, d'un clavier d'un Gab, bref d'un objet usité que ce virus se propage. Par conséquent, d'autres pistes sont prises au sérieux. Surtout que des scientifiques n'ont pas de réponses aux autres voies de transmission. «Par rapport à d'autres modes de transmission plus atypiques, on n'a pas de réponse. On se demande évidemment si ce virus pourrait passer en aérosol, et à ce moment-là, être transmis par la climatisation, mais on n'a pas d'évidence pour cela», confesse le Professeur Arnaud Fontanet dans le site spécialisé sur les questions de santé «Allodocteurs.fr».

Les équipes de recherche rechignent à s'engager sur la piste de la transmission de ce virus par l'air. C'est une question en suspens pour ne pas reprendre le titre d'un article paru dans le site «sciencesavenir». Une récente étude suscite toutes les interrogations. Le coronavirus peut-il circuler en suspension dans l'air et peut-on être contaminé de cette manière ? «Les aérosols ne constituent pas un modèle particulièrement valide de transmission. La nouvelle étude ne change pas forcément notre point de vue sur les risques du coronavirus», avait commenté le professeur Paul Hunter de l'université britannique d'East Anglia. Il conseille aux personnes de respecter la distance sociale avec le malade qui tousse et de ne pas toucher les surfaces couvertes des gouttelettes des éternuements ou des toux du patient.

Du reste, ce qui est certain pour le moment, ce virus se transmet principalement par voie respiratoire via les gouttelettes de salive issues des toux du malade. C'est pour cela qu'il est vivement recommandé de garder une distance d'au moins un mètre pour éviter les contacts à risque.