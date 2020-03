Afrique: COVID-19 - Plus de 500.000 cas d'infection dans le monde, dont plus de 20.000 décès

Geneve — Plus de 500.000 cas d'infection au COVID-19 et plus de 20.000 décès ont été enregistrés dans le monde, a déploré vendredi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors d'un point de presse à Genève.

"Il y a maintenant plus d'un demi-million de cas confirmés de COVID-19 et plus de 20.000 décès" dans le monde, a confirmé Dr. Tedros, qualifiant les chiffres de "tragiques".

Le chef de l'OMS a remercié les pays du Groupe des 20 (G20), qui réunit les 20 plus grandes économies du monde, pour leur engagement à lutter contre la pandémie, à sauvegarder l'économie mondiale, à faire face aux perturbations du commerce international et à renforcer la coopération mondiale.

A l'issue d'un sommet extraordinaire virtuel, convoqué jeudi par l'Arabie saoudite en vue d'organiser une réponse multilatérale à la pandémie, les dirigeants du G20 ont promis dans une déclaration conjointe de présenter un "front uni" face à la menace commune que représente le COVID-19, et s'est engagé à débloquer plus de 5.000 milliards de dollars américains pour stimuler l'économie mondiale.