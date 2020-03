Ile Maurice: Covid-19 - Vers la réouverture des supermarchés

Allons-nous vers une réouverture des commerces ? En tout cas, c'est l'un des points à retenir de la conférence de presse quotidienne du gouvernement. L'un des porte-parole du comité national de communication, Zouberr Joomaye, a même précisé que cette hypothèse est à l'étude et pourrait entrer en vigueur dès le mercredi 1er avril.

«Nous sommes en train de définir les modalités de cette réouverture. Bien sûr, il y aura des mesures sanitaires strictes à prendre en considération. On ne veut pas prendre de risque dans les supermarchés.» Cette annonce intervient au moment où le pays recense 94 cas de Covid-19, soit 13 de plus par rapport à jeudi. Le Dr Vasantrao Gujadhur, directeur des services de santé publique, a souligné le travail effectué par les quatre équipes de contact tracing. «Des 1 200 tests effectués, 57 hommes et 37 femmes ont été testés positifs.»

Répondant aux questions de l'express, le docteur Joomaye a précisé que la fille de 20 ans, qui a contracté le virus, ne venait pas d'un bateau de croisière. «Nous allons bientôt accréditer une clinique privée pour faire des tests mais tout restera sous le contrôle du ministère de la Santé. Ce sera lui qui communiquera les résultats.»

Interrogé au sujet des passagers et du personnel navigant de MK, le docteur Gujadhur a souligné : «Pour le passager du vol de MK venant de Londres, nous allons rechercher les passagers qui étaient assis autour de lui. Nous avons déjà fait une demande auprès des autorités concernées. Des tests ont été effectués sur ce vol et quelques autres vols où l'on a eu des personnes testées positives au Covid-19.» Et pour le vol de MK015/Air Kenya, des tests ont été faits sur les passagers et des tests seront faits sur le personnel suivant le protocole.

De son côté, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, a lancé un appel vibrant aux personnes âgées leur demandant de ne pas quitter leur domicile. Il a aussi eu une pensée spéciale pour le personnel hospitalier. Toutefois, il s'est aussi voulu rassurant. «Nous pouvons atteindre la barre des 2 000 personnes infectées au Covid-19. Si jamais nous arrivons à ce chiffre, nous avons déjà envisagé et pris des mesures que nous appliquerons pour aider ces personnes. Certaines moins atteintes pourront être soignées chez elles alors que les cas plus graves seront acheminés vers les hôpitaux.» Mais une fois de plus, un appel est lancé pour que les gens ne sortent pas de chez eux.