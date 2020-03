Algérie: Ishak Belfodil - L'Algérien déterminée à quitter Hoffenheim

Comme nous vous l'avions annoncé, Ishak Belfodil se cherchera une nouvelle destination cet été.

Ishak Belfodil ne semble toujours pas voir son avenir au TSG Hoffenheim . Selon 'Sport Bild', l'attaquant souhaite quitter Kraichgauer le plus tôt possible. L'ancien milieu offensif du Standard est déterminé à quitter le club en fin de saison. L'Algérien est en conflit avec Hoffenheim depuis plusieurs mois et suite à une rupture des ligaments de son genou qui n'a pas été repérée tout de suite par le staff médical.

Il a même expliqué que son club lui avait mis la pression pour qu'il ne passe pas sur le billard. « Ils ont joué avec ma carrière », avait-il déclaré fin décembre. Quelques mois et une opération plus tard, l'Algérien n'a pas changé d'avis: même s'il lui reste deux ans de contrat, il veut se fixer un nouveau défi dès cet été.

Passé par le Standard, où il est resté un peu plus d'une saison (40 matchs, 17 buts, 6 assists), Ishak Belfodil avait découvert la Bundesliga avec le Werder Brême avant de signer à Hoffenheim où il a également disputé 40 matchs pour 17 buts et six passes.