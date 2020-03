Madagascar: Plan d'urgence sociale - Les seniors n'ont pas été oubliés par le couple présidentiel

Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, le plan d'urgence sociale lancé par l'Etat pour venir en aide aux plus vulnérables continue de faire des heureux dans la capitale. Vendredi dernier, ce sont les seniors ou personnes âgées du district d'Ambohidratrimo, qui regroupe les IIIème et IVème arrondissements, qui ont reçu les divers lots - riz, huile et bien d'autres encore - de la part de l'Etat, de l'association Fitia, et de la commune urbaine d'Antananarivo.

Notons que ces denrées alimentaires vont permettre à ces personnes de tenir bon durant la période de confinement de 15 jours prévue pour freiner la propagation du coronavirus à Madagascar.

« Une aide qui réchauffe les cœurs puisque je n'ai plus que 5 kilos de riz chez moi. De plus, je n'ai presque plus d'économie pour assurer mes besoins de la semaine » a confié madame Henriette d'Avaradoha, soulagée que les autorités ont pensé à elle en cette période de confinement. Et elle n'était certainement pas la seule à être ravie de recevoir ces aides, ils étaient plus de 300 à s'être rendus en masse pour récupérer leurs produits de première nécessité à Avaradoha.

Quant à l'association Fitia présidée par Mialy Rajoelina, elle s'est rendue aussi ce même jour à l'Akamasoa du Père Pedro à Andralanitra, pour remettre des œufs aux foyers de ce quartier. C'est là-bas que l'association Fitia a fait savoir qu'elle est toujours ouverte à la collaboration avec tous les bienfaiteurs et donateurs pour aider les personnes vulnérables à Madagascar.