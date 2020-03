Tunisie: Protéger les assurés et garantir leurs droits

Le directeur de la communication et le porte-parole de la Cnam, M. Abdelaziz Sebei, nous apprend qu'en application des mesures prises par le Conseil supérieur de la sécurité nationale et consolidé par la Présidence du gouvernement, la Cnam a tôt fait de prendre les dispositions suivantes, mises en vigueur à partir du lundi 23 mars courant :

Des espaces spéciaux seront réservés en dehors des salles d'accueil des divers centres de la Cnam permettant aux assurés sociaux de déposer les diverses demandes de prestation de soins. Les accusés de réception y afférents seront notifiées aux intéressés par voie de SMS.

M. Sebei a ajouté qu'il a été procédé à la prorogation des délais de dépôt des bulletins de soins et des demandes de prestation des prises en charge des soins, soumis à l'accord préalable ainsi que les indemnités financières afférentes aux congés de maladie et aux accouchements.

Il a été décidé le report des dates de réunion des commissions médicales chargées de l'examen des demandes de pension de retraite anticipée pour cause d'invalidité et celles dues du dédommagement des assurés, victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Les dates de ces reports sont mises à temps à la connaissance du public concerné.

Les assurés sociaux, ayant eu précédemment l'occasion de bénéficier d'accords préalables pour certains médicaments soumis à de telles mesures, seront dispensés du renouvellement des demandes en question et sont autorisés à acquérir sans problèmes leurs médicaments auprès des officines privées. Leur remboursement est garanti d'une manière systématique.

Le réseau de la Cnam a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer les services minimums jugés urgents et prioritaires, tels que notamment :

La prise en charge des interventions chirurgicales afférentes particulièrement aux problèmes cardiologiques et cardiovasculaires.

Les demandes de prise en charges des médicaments spécifiques destinés aux pathologies de haute gravité.

Les demandes de prise en charges des frais d'utilisation des appareillages d'oxygène.

Les demandes de prise en charges des soins à prodiguer aux victimes des accidents du travail.

Les demandes d'indemnités journalières profitant aux victimes d'accidents du travail.

D'autre part, il est possible à l'assuré de connaître l'issue de ces dossiers à travers le site web de la Cnam WWW.CNAM.NAT.TN ou le numéro vert réservé au public concerné 80100295 chaque jour ouvrable de 8h00 à 14h30.

Enfin, le chef de la communication et porte-parole de la Cnam, M. Sebei Abdelaziz, promet de nous mettre à jour des éventuelles mesures que prendrait l'organisme pour ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire favoriser les conditions vitales de mise en œuvre du confinement général, sans pour autant toucher aux sacro- saints intérêts non moins vitaux des assurés sociaux.