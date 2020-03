Cote d'Ivoire: Solidarité contre Covid-19 - La Ministre Mariatou Koné réceptionne le don de Unilever Côte d'Ivoire

Suite à l'appel lancé par la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, le Professeur Mariatou Koné, l'entreprise UNILEVER CI a procédé, le 25 mars 2020, à la remise de 1000 cartons de savons d'une valeur de 10 millions de francs CFA.

Manon Karamoko, Présidente Directrice Générale d'UNILEVER CI, a remis cet important don à la Ministre dans les locaux du Programme National de Cohésion Sociale (PNCS).

A travers ce don, cette entreprise s'inscrit aux côtés du Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire.

Se félicitant de cette réaction citoyenne de UNILEVER, la Ministre a de nouveau invité l'ensemble des Partenaires Techniques et Financiers, les entreprises publiques et privées, les Artistes, les Sportifs, les Organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à plus de solidarité et à soutenir les actions du gouvernement au profit des démunis et des personnes vulnérables.

A cet effet, des guichets ont été ouverts au Ministère de la solidarité, au Programme National de Cohésion Sociale et au Fonds National de Solidarité.

Aussi a-t-elle invité les populations au respect des consignes sanitaires et sécuritaires édictées par le Gouvernement.