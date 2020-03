Madagascar: Professeur Mamy Randria - « Le coronavirus peut vivre sur des objets »

Le professeur Mamy Randria, infectiologue et directeur de l'établissement au Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta de Befelatanana explique le mode de transmission du coronavirus et les symptômes de la maladie.

Quels sont les premiers symptômes du coronavirus ? Les premiers symptômes varient d'une personne à une autre. Le plus souvent, il y a de la fièvre, mais pas forcément. Cette hausse de température peut se présenter tardivement. La toux, la fatigue, l'irritation de la gorge peuvent également affecter la victime. Parfois, le malade peut présenter le syndrome grippal, comme la fièvre, les toux, les maux de tête, la fatigue musculaire. Lorsque la maladie s'aggrave, la victime souffre de détresse respiratoire.

Combien de temps après l'entrée du virus dans le corps, ces symptômes apparaissent-ils ? Les symptômes apparaissent entre deux et quatorze jours, cela peut être un peu plus long chez certains cas. En Chine, en tout cas, les signes sont apparus de quatre à sept jours après la contamination.

Pour les porteurs sains, aucun symptôme ne permet-il pas de déterminer s'ils portent le virus ou non ? C'est ce qu'on appelle des cas asymptomatiques. C'est difficile de les identifier. Heureusement qu'ils ne sont pas très nombreux. En Chine, seuls 1% des cas testés ont été porteurs sains.

À part le contact direct avec un malade, comment le coronavirus peut-il se transmettre ? Le coronavirus peut vivre sur les poignées d'objets, les chasses d'eau, les ordinateurs, les souris, et autres objets. Il faut, donc les nettoyer fréquemment avec de l'alcool, de l'eau de Javel. Il ne faut pas oublier non plus de désinfecter les mains, et le plus souvent possible, pour éviter de contracter le virus.