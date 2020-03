Angola: COVID-19 - Les citoyens ignorent encore l'état d'urgence

Luanda — Plusieurs centaines de citoyens sont descendus dans la rue dans différentes parties du pays, vendredi, jour où l'état d'urgence, décrété par le président de la République, est entré en vigueur pour contenir la prolifération du Covid19.

L'Angola observe depuis 00h00 du 27 mars un régime d'exception qui restreint, pendant 15 jours, les droits fondamentaux des citoyens, tels que la libre circulation et les conglomérats de population, ce qui n'est pas strictement appliqué dans tout le pays.

À la lumière du décret présidentiel qui rend possible l'état d'urgence, seules les personnes se trouvant dans les différentes situations exceptionnelles prévues par le texte juridique devraient circuler.

Entre autres mesures, la circulation des motos-taxis, la vente de biens non essentiels sur les marchés informels et la vente concentrée sur la voie publique ou dans des lieux inappropriés sont interdites par ce régime de l'état d'urgence.

Cependant, dans plusieurs rues de Luanda et dans la plupart des provinces du pays, la présence massive de citoyens, y compris des chauffeurs de motos-taxis, des enfants et des adolescents détendus, a été constatée le vendredi matin comme s'il n'y avait pas l'état d'urgence.

L'ANGOP a noté la présence d'un petit nombre de policiers et de militaires, en particulier dans les quartiers périphériques, où la plus grande population est enregistrée, avec de nombreux jeunes impliqués dans les bars, comme preuve de désobéissance de la mesure d'urgence.

Malgré les dispositions du décret présidentiel qui autorise les sorties ponctuelles des citoyens vers les établissements bancaires, les supermarchés et les pharmacies, les utilisateurs ne respectent pas les principes de base de la prévention des pandémies.

Dans le marché informel de São Paulo, district de Sambizanga, et dans d'autres de Luanda, des centaines de personnes ont exercé leurs activités normalement, y compris celles qui ne sont pas autorisées par la loi. Il en a été de même dans les marchés informels du 30, à Viana et Catinton, à Maianga. Le fonctionnement des marchés informels est autorisé, tant que le règlement présidentiel est en vigueur, de 7h00 à 13h00, mais uniquement pour les vendeurs de produits alimentaires de base et autres considérés comme essentiels.

À Cuanza Sul, le scénario est presque similaire, les chauffeurs des mototaxis exerçant leurs activités normalement, en violation de la loi. Pendant ce temps, à Huíla, une grande partie de la population est sortie dans la rue pour faire des courses «de dernière minute», en présence Agents de la police nationale et de l'armée.

Dans cette province, les responsables de l'application des lois découragent le surpeuplement des taxis et répriment la circulation des chauffeurs de motos-taxis. À Dundo, la capitale de Lunda Norte, la ville s'est également «réveillée» agitée, la population violant partiellement l'état d'urgence.

Luena, la capitale de Moxico, a également vu, depuis les premières heures de la journée, le groupe de personnes, l'une des formes de prolifération et de contagion du Covid-19.

Pendant ce temps, à Huambo, il y a eu des flux importants dans les succursales bancaires et les distributeurs automatiques de billets, où les gens sont allés faire des retraits et d'autres transactions financières.

Comme dans d'autres villes, en particulier dans les capitales provinciales, il existe également un fort mouvement de chauffeurs de motos-taxis.

Le même scénario est observé dans la province de Bengo, où les marchés de Panguila, Cawango et Saasa Parque sont dans un mouvement effréné, sans se conformer aux exigences minimales d'hygiène, bien que l'Angola ait officiellement enregistré 4 cas positifs du nouveau Coronavirus.

Le pays compte plus de 400 citoyens sous surveillance, la plupart en provenance du Portugal, du Brésil et d'Afrique du Sud, les 17, 18 et 19 de ce mois. Jusqu'à présent, selon le gouvernement, le pays n'a enregistré aucun décès par coronavirus.

Les autorités nationales demandent à la population d'être calme et recommandent le respect scrupuleux des règles de biosécurité et du régime de l'état d'urgence, en raison d'une pandémie qui touche le monde depuis décembre, avec quatre cas positifs en Angola.

C'est la première fois que les autorités angolaises activent la disposition constitutionnelle relative à l'état d'urgence, décrétée par le Président de la République, João Lourenço, après avoir entendu le Conseil de la République et le Parlement.