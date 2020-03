Ile Maurice: Brutalité policière - «J'ai agi pour qu'il n'y ait pas d'autres blessés», dit le policier

Il n'aura passé qu'une nuit en détention avant de recouvrer la liberté hier après-midi. Le policier de 25 ans, affecté au poste de Bain-des-Dames et accusé de brutalité policière, a fourni une caution de Rs 5 000, vendredi après-midi. Contrairement à ce qui a été annoncé hier, il n'a pas passé la nuit d'hier en cellule policière. Confinement oblige, la motion pour sa remise en liberté conditionnelle a été entendu depuis les Casernes centrales. Il a retenu les services de Me Sharma Bandhu.

Le policier a été longuement interrogé par les éléments du Central Criminal Investigation Departement (CCID) vendredi suite à l'enquête initiée par le commissaire de police après une altercation entre habitants de Résidence Vallijee et des policiers. Une vidéo a d'ailleurs fait le buzz et déclenché la colère des internautes face au traitement infligé à des habitants mardi.

Le policier repond d'une accusation provisoire d'«intentionally inflicted physical pain to vent your frustation over a person». Il nie les faits. Le policier explique avoir «acted to prevent further injuries». «Des individus s'en prenaient à des policiers et l'un d'eux mordait un officier. Il fallait couper son élan et le déstabiliser. Il aurait pu contaminer un de mes collègues s'il était malade. Il y avait beaucoup de vies en danger», a raconté le policier aux enquêteurs. Une perquisition a eu lieu à son domicile et rien d'incriminant n'a été retrouvé chez lui.