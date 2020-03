Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Trois banques viennent en aide à l'Etat

Coris Bank International Côte d'Ivoire, la Banque nationale d'investissement (Bni) et la Banque sahelo-saharienne pour l'investissement et le commerce (Bsic) ont décidé d'apporter leur contribution à la lutte nationale contre le coronavirus (Covid-19).

Ces trois institutions bancaires ont remis chacune un chèque à titre de don le vendredi 27 mars 2020, au cabinet du ministère de l'Economie et des Finances, au Plateau, au ministre Adama Coulibaly, pour aider les pouvoirs publics à faire face aux charges inhérentes à la lutte contre la pandémie. 50 millions de F Cfa offerts par Coris Bank, 50 millions de F Cfa par la Bni et 20 millions de F Cfa offerts par la Bsic.

C'est un acte responsable et de citoyenneté qui répond ainsi à l'appel de solidarité lancé par le Président de la République, Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation, le 23 mars. Et qui a bien marqué le ministre Adama Coulibaly, tout en relevant le caractère spontané du geste.

Pour lui, c'est la preuve de la bonne qualité des relations entre l'Etat et le secteur bancaire. « L'Etat est très reconnaissant à ces institutions bancaires pour la belle contribution spontanée qu'elles apportent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cela traduit l'excellente coopération que l'Etat entretient avec le secteur bancaire. J'espère que leur exemple sera suivi par d'autres. Rappelons que le coût total du plan de riposte est de 95 milliards de F Cfa, ce qui nécessite la part de l'Etat, mais également les contributions des différents acteurs dont le secteur privé et les partenaires techniques et financiers », s'est-il félicité.

D'un montant de 95 milliards de F Cfa, le plan de riposte de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus n'est pas que sanitaire, mais aussi économique ; l'impact de la pandémie touchant profondément la société, le fonctionnement des entreprises et l'économie toute entière.

« Tous ces aspects sont en train d'être examinés. Un document est en cours de finalisation et sera soumis au Premier ministre pour validation et sera rendu public au cours des prochains jours », a précisé Adama Couibaly, invitant les populations au strict respect et dans la discipline des mesures et consignes données par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.