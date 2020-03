Tunisie: Célébration de l'événement Earth Hour samedi, par le digital

Tunis — Face à la crise liée au COVID-19, le WWF Tunisie (fonds mondial pour la nature) comme plusieurs pays dans le monde, a changé sa stratégie de célébration de l'événement Earth Hour pour appeler à une mobilisation citoyenne digitale et éteindre les lumières ce samedi, de 20h30 à 21h30.

Le WWF Tunisie à aussi, lancé une série de « Virtual Panda Talks » pour rassembler les experts nationaux et les acteurs dans le domaine, pour discuter de thématiques environnementales variées et pour appeler le public à faire preuve d'engagement envers notre planète.

Ce samedi 28 mars de 17h à 18h30, un « Virtual Panda Talk » est organisé par le WWF Tunisie et l'association Earth Hour Tunisia pour discuter de l'impact des changements climatiques ainsi que les défis de la Tunisie pour honorer ses engagements dans les contributions déterminées au niveau National (CDNs) et aussi les mesures que le pays doit mettre en place pour une transition énergétique efficace.

Le talk sera organisé avec la participation de la société civile, des médias et d'experts internationaux et aussi le grand public.

Un appel est aussi, lancé au grand public à prendre part et faire un geste symbolique en hommage aux victimes du COVID19 en Tunisie et partout dans le monde, en éteignant les lumières et allumant une bougie ce samedi, de 20h30 à 21h30.

Un message qui annonce aussi, que la nature compte et sa destruction a un impact direct sur l'Homme et son existence.

WWF Tunisie lance un appel aux citoyens, pour rejoindre le mouvement Earth Hour de chez eux, en éteignant les lumières aujourd'hui de 20h30 à 21h30 et allumant une bougie en hommage à l'Humanité et à la Terre.

Earth Hour est la plus grande manifestation environnementale dans le monde organisée par le WWF. Par le fait simple d'éteindre les lumières durant une heure, l'organisation non gouvernementale internationale sensibilise à la protection de notre planète, pour la conservation de la biodiversité et contre les changements climatiques.