Afrique: Premier League - Des clubs veulent l'annulation de la saison

La joie d'un 20e titre semble s'éloigner pour Liverpool.

Les responsables de la Fédération anglaise de football se réunissent le 3 avril prochain en vue de prendre une décision concernant la conduite à tenir pour la saison 2019-2020 de Premier League. Suspendue depuis le 10 mars, après la 29e journée, la compétition devait reprendre le 30 avril.

Mais compte tenu de l'aggravation de la situation sanitaire, cette reprise ne semble plus possible. Mieux plusieurs clubs de Premier league ont demandé l'annulation purement et simplement de la saison. Ce qui priverait Liverpool de son 20e titre de champion et le premier, depuis 1990. Mohamed Salah et ses coéquipiers leaders de la Premier league n'ont besoin que de deux victoires et garder une distance de 25 points avec Manchester City, pour être officiellement champion d'Angleterre.

Mais le rêve des Reds risque d'être brisé face à cette situation et surtout par la volonté des autres clubs. Pour que la saison soit annulée, il faut que 14 des 20 clubs de la Premier league se prononcent pour. Il faut signaler qu'en raison de cette pandémie, plusieurs divisions inférieures à la Premier league ont déjà été annulées.

Il faut rappeler que le nombre de décès dus aux coronavirus au Royaume-Uni a augmenté de 113 à 578 jeudi dernier, soit la plus forte augmentation quotidienne. Il n'y a pas eu de match disputé dans l'élite anglaise depuis le 9 mars, après la victoire de Leicester City contre Aston Villa (4-0).

Le premier match à être annulé a été la rencontre Manchester City-Arsenal, le 11 mars. La décision du report de la Premier league a été prise le 13 mars après que l'entraîneur des Gunners d'Arsenal, Mikel Arteta, et l'ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi ont été contrôlés positifs au Covid 19.