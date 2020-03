Angola: La BNA avec réserves pour importer des biens pendant huit mois

Luanda — Le stock des réserves nationales brutes de la Banque Nationale de Angola (BNA) s?est élevé à 16,39 milliards USD en février de cette année, ce qui équivaut à un degré de couverture sur huit mois des importations de biens et services.

Lors d'une conférence de presse, vendredi, à l'issue d'une réunion du Comité de politique monétaire, pour aborder, entre autres, l'impact du COVID-19 sur l'économie nationale, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, José de Lima Massano , a déclaré que le pays est à un niveau qui «offre encore un certain confort».

Il a souligné qu'un degré de couverture des réserves pour les importations de biens et services pendant huit mois est recommandé par le Fonds monétaire international (FMI) et des conventions qui existent au niveau de la région.

Cependant, le gouverneur de la BNA a prédit que, si le prix du pétrole est maintenu au niveau actuel, il pourrait y avoir une plus grande agression sur les réserves internationales, mais il y a aussi un ensemble de mesures qui vont dans le sens de protection des mêmes, pour assurer la solvabilité externe de l'économie. José de Lima Massano a dit que l'ensemble des réformes menées nous permettent d'affronter ce moment avec une certaine sérénité, mais avec un prix du pétrole inférieur à 30 dollars, il y a des défis supplémentaires à tout exercice de gestion macroéconomique et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Du point de vue de la stabilité du système financier, le responsable a expliqué que l'exercice réalisé à la fin de l'année dernière, avec l'évaluation de la qualité des actifs, indique que la grande majorité des banques sont suffisamment fortes pour continuer à fonctionner et à soutenir l'économie. Mesures pour limiter les impacts du COVID-19 La Commission de politique monétaire a évalué l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie nationale, en accordant une attention particulière aux comptes extérieurs et à ses implications pour la conduite de la politique monétaire et de change.

Parmi les mesures, l'extension aux 54 produits du PRODESI se démarque par le crédit utilisant des réserves obligatoires et le nombre minimum d'opérations de crédit à octroyer par banque.

En d'autres termes, les banques commerciales pourront utiliser les réserves obligatoires pour soutenir les prêts accordés au secteur productif à un taux d'intérêt de 7,5% par an.

Selon José de Lima Massano, c'est un taux «assez compétitif au regard du scénario agressif et de stimulation de la promotion de l'activité économique du pays».

Il convient également de noter que la BNA établit une ligne de liquidité d'une valeur maximale de 100 milliards de kwanzas pour l'acquisition de titres publics détenus par des sociétés non financières.

La mesure vise à soutenir les sociétés non financières qui, soit en investissant dans le passé, soit en régularisant les dettes publiques, ont reçu des titres publics et ont, à l'heure actuelle, un intérêt à se défaire, de manière compétitive, pour avoir accès à la liquidité.

Le CPM a également décidé de maintenir le taux d'intérêt de base de la BNA à 15,5%, ainsi que le taux d'intérêt sur la facilité d'absorption de liquidité, avec une maturité au jour le jour de 0%.

Réduire de 10% à 7% le taux d'intérêt de la facilité d'absorption de liquidité, d'une durée de sept jours.

La BNA maintiendra également les coefficients de réserves obligatoires pour les devises nationales et étrangères à 22% et 15% respectivement.

Il a également résolu l'exemption des limites de règlement par instrument pour l'importation de produits du panier de la ménagère et des médicaments.

Pour contenir les impacts négatifs de la pandémie COVID-19, la BNA a établi le 1er avril pour le début de l'utilisation de la plateforme Bloomberg pour la vente de devises par les compagnies pétrolières et l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG), banques commerciales. Les craintes Pour José de Lima Massano, les craintes sont que si la période pandémique est terminée, cet effort et ce soutien pourraient éventuellement se traduire par un besoin de revoir les niveaux de recapitalisation des banques commerciales, en plus du crédit irrégulier, exigeant un effort accru de la part de ces institutions financières.

Il a affirmé que le moment difficile forcé par le coronavirus pourrait être une autre occasion d'accélérer le processus de diversification de l'économie, en misant sur les potentiels internes, avec le soutien de l'ensemble de mesures qui continuent d'être adoptées et de stimuler le tissu économique.

"Ce n'est pas un moment de découragement, pas de croisements de câlins, mais d'unir les synergies pour sortir de cette situation plus forts", a-t-il souligné.