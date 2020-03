Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le confinement total des Kinois reporté

Officiellement, cette décision controversée a été annulée à la suite de la spéculation des prix constatée sur le marché mais également pour prévenir toute velléité de troubles dans la ville susceptible de créer l'insécurité.

C'est un véritable rétropédalage que vient d'effectuer le gouvernement provincial de Kinshasa en reportant sa mesure de confinement total de la capitale qui devrait prendre effet à partir du samedi 28 mars. Annoncée depuis le jeudi 26 mars par le gouverneur Gentiny Ngobila, le Kinois pris par surprise étaient inquiets. Leur anxiété est allée crescendo au fur et à mesure que se rapprochait l'échéance fixée par le gouverneur. La veille déjà, l'agitation était à son comble dans la ville. Les magasins, alimentations et autres échoppes étaient pris d'assaut par des clients en quête des produits alimentaires. Chacun cherchait à se mettre à l'abri en cette période aléatoire en se constituant une provision.

Face à l'engouement général, il fallait battre des pieds et des mains pour se procurer un carton de chinchards, un sac de riz ou de semoule en usant, au besoin, des coups de coudes. Une situation qui a fait l'affaire des commerçants qui ont vite fait monter les enchères. C'est dans ce contexte trouble et d'incertitudes que les Kinois se disposaient à passer leur confinement total tel qu'édicté par l'autorité urbaine. Celui-ci devrait être fait de manière intermittente pendant trois semaines en prenant effet à partir du samedi 28 mars 2020 et se prolonger jusqu'au mardi 31 mars. Et contre toute attente, dans l'après-midi de vendredi 27 mars, le service de communication du gouverneur Gentiny Ngobila informera sur le report du confinement à Kinshasa. Cette nouvelle décision, à en croire la source, a été prise en raison de la spéculation constatée sur les prix des biens de première nécessité mais aussi pour prévenir des actes susceptibles de créer l'insécurité.

Des réactions n'ont pas manqué pour commenter le report du confinement total de Kinshasa. Pour l'opposition, ce rétropédalage de l'autorité urbaine trahit l'amateurisme qui gangrène le pouvoir politique actuel et son irresponsabilité dans la gestion de la pandémie du Covid-19. « La décision copier-coller du confinement total de la ville de Kinshasa n'est pas responsable. Les nécessités de survie risquent de la rendre inopérante dans certains coins de la capitale », a indiqué le député UNC Sam bokolombe.

Tout en saluant la décision de confiner la population de Kinshasa prise par le gouverneur pour éviter la propagation du coronavirus, le député provincial Peter Kazadi stigmatise néanmoins la précipitation qui l'a caractérisé tout en s'interrogeant sur l'opportunité d'un report tout aussi brusque. « C'est vrai que la mesure de confinement total était brusquement annoncée. Mais la retirer aussi légèrement sans alternative ni contrepartie est une grave erreur qui entraînera, à coup sûr, d'énormes conséquences négatives sur notre vivre commun », a-t-il écrit sur twitter.

Des sources proches de l'Hôtel de ville de Kinshasa, l'on apprend que c'est la Primature qui a décidé de reporter le confinement dont la prochaine date devrait être fixée dans un « meilleur délai ». Du côté de l'entourage du gouverneur Gentiny Ngobila, on tente de se dédouaner en indiquant que ce dernier n'a fait qu'accompagner les mesures prises par le chef de l'Etat pour éviter la propagation du coronavirus et que sa décision est consécutive à une réunion du Conseil de sécurité à laquelle les représentants de l'armée, de la police, des services de renseignements ont participé. « Le gouverneur s'est appuyé sur les avis émis par les participants avant de demander l'autorisation de confinement, laquelle autorisation lui a été accordée au plus haut sommet », rapporte un des membres du gouvernement provincial. Dossier à suivre.