Ile Maurice: Covid-19 - Le comportement irresponsable de certains Mauriciens décrié

communiqué de presse

GIS - 28 mars 2020 : Le comportement irresponsable d'une partie de la population qui continue à se rassembler dans les parcs ou à faire des files d'attentes malgré les directives des autorités a été vivement décrié par le directeur des services de santé au ministère de la Santé et du Bien-être, Dr Vasant Rao Gujadhur, lors du point de presse quotidien du Comité national de communication sur le Covid-19 au bâtiment du Trésor à Port Louis.

« Le pays compte déjà 102 cas de Covid-19 et l'entêtement de certains Mauriciens à ne pas respecter le couvre-feu sanitaire expose non seulement ces personnes, mais met en danger toute la population, »a-t-il fait ressortir. Il a rappelé que les meilleurs moyens d'enrayer la propagation du Covid-19 sont de rester à la maison, d'adopter de bonnes pratiques d'hygiène comme de se laver les mains, et de faire de la distanciation sociale.

Les autres principales informations qui ont été données au cours du point de presse sont :

· L'état des 102 patients du Covid-19 est stable sauf pour deux malades dont l'état est préoccupant.

· Sur les huit nouveaux cas enregistrés, tous sont des hommes. Le plus âgé a 86 ans et les sept autres sont dans la tranche d'âge de 40 à 60 ans.

· Trois professionnels de santé sont parmi les nouveaux cas. Au total, six employés de santé ont été contaminés.

· L'hôpital ENT faisant office de centre de traitement du Covid-19, les personnes souffrant de troubles de l'oreille, du nez, ou de la gorge, sont priées de se rendre à l'hôpital Victoria à Candos.

· Le Comité ministériel sur le Covid-19 se penche en ce moment sur le plan de réouverture des supermarchés prévue le 1e avril prochain pour permettre aux Mauriciens de se ravitailler. Le Premier ministre annoncera bientôt les modalités.

· Il n'y a pas de pénurie de bonbonnes de gaz ménager. Les citoyens doivent faire preuve de patience car la cargaison, arrivée il y a deux jours, est en cours de distribution dans les points de vente à travers le pays.

· Les opérateurs des plateformes d'achat en ligne, mises en place pour approvisionner le public, travaillent actuellement à améliorer leur système pour pouvoir répondre à la demande de tous les consommateurs pour des produits de première nécessité.

· La distribution des vivres pour les personnes les plus vulnérables s'est poursuivie dans le calme et pourrait être complétée d'ici demain.

· Le ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques informe les petites et moyennes entreprises que des plans de soutien ont été mises en œuvre avec la collaboration des institutions telles que la Banque de Maurice, la Banque de Développement et le Sugar Investment Trust en vue de les soutenir. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site du ministère au mof.govmu.org.

· Le fonds de solidarité, Covid-19 solidarity fund, créé pour venir en aide aux familles les plus démunies, a reçu Rs 7,5 millions. Les Mauriciens sont invités à continuer à faire preuve de générosité.