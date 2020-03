Ile Maurice: Carnet rose - Lohan, bébé né en plein confinement

Ils attendaient ce jour avec la plus grande impatience. Mais ne savaient pas que cela se passerait ainsi... Angel Para et son épouse, Ornella, ont accueilli leur premier enfant en cette période de confinement.

«Comme tout futur parent, on passe des mois à penser à ce jour avec impatience et enthousiasme. Mais avec la pandémie, l'enthousiasme s'est transformée en inquiétude», raconte Ornella avec beaucoup d'émotion. La jeune femme de 28 ans ajoute que dès l'annonce officielle des cas de Covid-19, le mercredi 18 mars, la peur s'est installée. Et l'envie de se protéger pour mettre en sécurité le fruit de leur amour s'est accentué.

Elle a été admise dimanche dernier car c'était prévu qu'elle accouche le lundi 23 mars par césarienne. C'est à 8 h 27 du matin que ce petit être de 3 kg, qu'Ornella et Angel attendaient avec impatience, a montré le bout de son nez. Cependant, le papa comme la maman ont un énorme regret. «Ce qui m'a brisé le cœur, c'est que mon mari n'a pu assister à l'accouchement de notre premier enfant. Les récentes mesures prises par la clinique pour contrer la propagation du virus ont chamboulé nos plans et ont obscurci les conditions d'arrivée de notre bébé. Je n'étais pas préparée à accoucher seule sans lui. On était excités à l'idée d'accueillir l'arrivée de notre fils ensemble, mais je comprends... »

La peur au quotidien

Malgré le fait qu'ils soient reconnaissants que tout ce soit bien passé, ils n'oublient pas que cet enfant tant attendu est né en pleine pandémie et qu'ils ont le devoir de faire tout ce qui est possible pour le protéger de «l'ennemi invisible» qui se propage comme une traînée de poudre à Maurice. Angel y pense beaucoup. D'ailleurs, il fait tout pour rassurer son épouse. Mais ne cache pas le fait que la peur fait partie de son quotidien depuis la semaine dernière. «Ce n'est vraiment pas l'environnement dans lequel on souhaite mettre un enfant au monde, je vous assure. Depuis que le petit est né, on a passé quatre jours dans une chambre. On n'avait même pas le droit de sortir dans les couloirs ou encore de recevoir des visites. Et en plus, quand on allume la télé, on voit le nombre de cas qui grimpent de jour en jour. Il est vrai que rien ne peut gâcher notre joie d'avoir Lohan, mais nous avons peur.»

Confinés chez eux, tout en étant sur un petit nuage d'amour, Angel et Ornella sont aussi très tristes de ne pas pouvoir avoir à leurs côtés leurs parents respectifs dans un moment comme celui-ci. «C'est notre premier enfant, on aurait tellement aimé pouvoir partager ce moment avec les membres de nos familles. Mais on comprend qu'il faut s'adapter à la situation pour éviter toute contamination car la santé de notre bébé reste notre priorité.»

Aujourd'hui, ils espèrent de tout cœur que ce cauchemar mondial se terminera au plus vite pour eux et pour l'avenir de cet enfant qu'ils aiment tant.