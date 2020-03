Sénégal: COVID-19 à Touba - 2 malades guéris au Centre de Darou Marnane, 17 en traitement

2 malades guéris du Coronavirus, 6 jours sans le moindre cas, 17 autres malades avec un état clinique en évolution favorable. Les populations de Touba peuvent sans un optimiste béat, pousser un ouf de soulagement avec la réduction des cas et des concessions mises en quarantaine.

Faisant le point de la situation du coronavirus à Touba, Dr Mamadou Dieng, le médecin chef du district sanitaire a déclaré dans l'après-midi du samedi qu'il y'à 48 heures deux malades ont été déclarés guéris et ont quitté le centre.

« Nous sommes à six jours sans le moindre cas de coronavirus enregistré. La situation est sous contrôle parce que depuis six jours on n'a pas de cas positifs. » a affirmé Dr Mamadou Dieng, chef du district sanitaire de Touba, hier à l'occasion de la visite du gouverneur de la région de Diourbel, sur le site d'érection du centre de traitement érigé par le Cous (centre des opérations d'urgences sanitaires).

Dr Dieng a fait savoir en outre que l'une des quatre concessions de Touba mises en quarantaine a été libérée, et qu'il y'a une grande probabilité que les autres concessions suivent. « Il y'avait quatre concessions misent en quarantaine. Vendredi, on a levé la quarantaine pour une concession et il reste à présent trois concessions qui sont en train d'être suivis et certainement dans les jours à venir nous allons lever cette quarantaine dans ces différentes concessions » à souligné le médecin-chef. Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, il y'a 17 malades au niveau du Centre de traitement de Darou Marnane, dont un malade venu de la région de Fatick. 16 malades sont autochtones de Touba et leur état clinique évoluent favorablement.