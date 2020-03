Angola: Le Real Madrid aurait tranché pour Eduardo Camavinga !

Les dirigeants du PSG font face à leurs homologues du Real Madrid à propos du milieu de terrain Eduardo Camavinga (Rennes).

Ciblé par le Real Madrid, Eduardo Camavinga aurait pu faire l'objet d'une première approche du club madrilène pour le recruter dans les prochains mois. Toutefois, celle-ci aurait été retardée en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Le football s'est arrêté, mais pas les rumeurs de transferts. Ainsi, en Espagne, on annonce que le Real Madrid a choisi le jeune Rennais de 17 années. Les Merengues sont donc enclins à débourser des dizaines de millions d'euros afin de déloger Eduardo Camavinga dans le cadre du marché des transferts. Selon Marca, ce dernier « continue de gagner des fans » au sein de la Casa Blanca. Plusieurs techniciens jugent que le natif de Miconje est « le joueur du présent et du futur ». Ses qualités techniques et physiques font de lui un élément très prometteur... à seulement 17 ans.

A Madrid, « beaucoup le voient comme le nouveau Paul Pogba ». Pour sa part, l'entraîneur des Merengue, Zinedine Zidane, apprécie aussi beaucoup son jeune compatriote. A défaut de pouvoir s'appuyer sur... Pogba (Manchester United), la saison prochaine, « Zizou » serait enchanté d'avoir à sa disposition Eduardo Camavinga. Seul bémol, le manque d'expérience du Rennais lié, bien entendu, au fait qu'il soit encore très jeune...

Le Real Madrid et Zinedine Zidane seraient ainsi convaincus qu'avec Camavinga, ils auraient un profil se rapprochant de celui de Paul Pogba et qu'avec le temps, il pourrait aussi avoir les qualités pour évoluer en sentinelle en lieu et place de Casemiro. Selon le média espagnol, la Casa Blanca le suit depuis le début et aurait pu tenter une approche en début de saison, mais le prix annoncé (80 millions d'euros) aurait fait reculer les Merengues.