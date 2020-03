Sénégal: Covid-19 - Fodé Sylla lance un SOS pour les migrants africains

Saint-Louis — Fodé Sylla, ambassadeur itinérant auprès du chef de l'état, Macky Sall, a déploré la situation des réfugiés et des migrants, soulignant qu'ils sont des centaines de milliers à travers l'Afrique à être "piégés et démunis, constituant ainsi une menace pour eux et pour les populations locales face au COVID-19".

S'exprimant dans un communiqué parvenu à l'APS, l'ex-président de "SOS Racisme" et ancien député européen, a par ailleurs salué "les efforts du maire de Marsa, en Tunisie, Moez Bouraoui qui, selon lui, a lancé un appel à la solidarité pour les réfugiés subsahariens".

A cause des mesures de confinement et malgré l'aide que leur apportent les ONG sur le terrain, ces réfugiés sont dans la "précarité et le dénuement et la communauté africaine doit soutenir cette démarche du maire de Marsa", souligne le texte.Le communiqué souligne que dans ce pays, ces réfugiés ont perdu toutes leurs sources de revenus depuis l'entrée en vigueur du confinement sanitaire et la plupart d'eux sont des irréguliers n'ont pas accès aux soins médicaux.

"Nous devons obtenir des garanties pour que les migrants bénéficient des mesures de confinement dans les camps de rétention et exiger que les campements des migrants en Europe ne soient plus démantelés", soutient l'ancien député européenIl faut un suivi médical et une aide d'urgence pour les réfugiés et migrants en Afrique, notamment sur l'axe subsaharienne et Maghreb, note le communiqué.