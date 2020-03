Congo-Kinshasa: Coronavirus - Le Sénateur Guy Loando et WIDAL-Fondation offrent un forage d'eau potable à la commune de Lemba

Très sensible à tout ce qui touche à la vie des Congolais, le Sénateur Guy LOANDO ne s'est pas fait prier pour s'engager résolument dans le combat contre le coronavirus qui fait des ravages à travers toute la planète. Se laver régulièrement les mains étant l'un des gestes barrières à cette pandémie, le Président de WIDAL-Fondation a doté la commune de Lemba d'un forage d'eau potable.

Une initiative qui a beaucoup réjoui l'autorité communale ainsi que l'ensemble de la population de cette municipalité en marge de la cérémonie de livraison, qui a eu lieu sur la place sous-région, le vendredi 27 mars 2020.

A l'occasion, le Sénateur de la Tshuapa a fait comprendre à ses compatriotes de cette commune, que l'endroit « ne doit pas se transformer en lieu de transmission ou de la propagation du coronavirus, un ennemi invisible qui a fait intrusion dans nos murs».

«Je vous demande », poursuit-il, « de patienter en attendant que l'autorité administrative, représentée ici par monsieur le Bourgmestre, prenne des mesures nécessaires capables de faire respecter strictement, rigoureusement et scrupuleusement les consignes données par les autorités politiques et les responsables de la commission technique pilotée par le docteur Jean-Jacques Muyembe dans l'objectif de stopper le coronavirus. Nous devons dire non à ce mal».

Le Sénateur Guy Loando, à travers Widal Fondation international, ne s'est pas contenté d'offrir à la population de Lemba uniquement un forage d'eau potable. Il l'a fait accompagner des toilettes répondant aux normes internationalement exigées, des paires des gants, des thermomètres thermiques pour détecter les suspects contaminés par le covid-19, un groupe électrogène, des combinaisons, etc.

Il faut rappeler que Widal Fondation n'est pas à son premier geste en faveur des Congolais. Plusieurs gestes de cœur ont été posés par cette fondation qui a été créée pour lutter contre la pauvreté et la misère des congolais. Déjà, Widal Fondation encadre les jeunes et les plus démunis dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, du financement des mini-projets de développement présentés par des coopératives et des mouvements associatifs ici et là.

A Kinshasa comme à Tshaupa, son fief électoral, l'Equateur et partout en RDC, Guy Loando est décidément engagé dans la bataille contre la pauvreté des congolais.