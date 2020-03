Congo-Kinshasa: A l'économie fragile, méthodes fortes

analyse

L'économie de la République Démocratique du Congo en cette période trouble de pandémie à coronavirus, un millier de cas d'infection seulement est détecté dans plus de 40 pays d'Afrique. Pour ce qui est de la RDC, il est recensé un peu plus de 50 cas certifiés positifs par l'Institut National de Recherches Biomédicales (INRB).

Mais qu'il s'agisse d'un décalage dans la diffusion du virus ou d'une faiblesse dans le recensement, il est suicidaire de croire que la RDC, est à l'abri. Inutile de se voiler la face : nous sommes très mal équipés pour répondre à cette pandémie, d'où l'appel de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), nous demandant de nous préparer au pire. Le pire sera certainement sanitaire, mais il sera aussi et surtout économique et donc social. L'économie nationale est déjà de toute évidence négativement impactée par trois aspects :

La situation climatique et le poids de la dette : En 2019 et au premier trimestre de 2020, la RDC a connu sur le plan climatique des déséquilibres exceptionnels avec des pluies qui ne sont pas venues quand elles étaient attendues, ou encore en trop forte quantité avec des conséquences environnementales négatives et destructrices. Conséquences : dans certaines provinces comme le Sankuru ou le Maï-Ndombe, cette pluviométrie abondante a détruit des routes d'évacuations des produits agricoles vers les centres de consommation et a rendu extrêmement difficile la production des cultures agricoles de saison. A cela s'ajoute l'invasion des criquets pèlerins dans le grand Nord du pays au courant du mois de février, détruisant d'énormes hectares de plantation.

Pour ce qui est de la dette, il faut reconnaître qu'une grande partie des fonds en réserve de change ont été utilisés pour le lancement du programme des 100 jours du président de la République. cela a placé le Trésor public congolais dans une situation de quasi banqueroute. Ainsi, pour équilibrer la balance des paiements, le gouvernement a été obligé de recourir à la vente des bons de trésor aux banques commerciales pour une valeur d'à peu près 130 millions USD. C'est une pratique d'emprunt coûteuse qui a fait passer le service de la dette de 17,4% en 2018 à 32,4% au premier trimestre 2020. Le président Félix Tshisekedi et son gouvernement avaient parié sur une aide significative des institutions de Breton Woods. Mais le Coronavirus s'en est mêlé et a plombé l'économie des grandes puissances, réduisant dramatiquement les capacités d'intervention du FMI et de la Banque Mondiale.

Choc de la baisse des matières et fuite des capitaux : Pour un pays comme la RDC, qui se remet à peine de la chute des valeurs du cuivre et du cobalt de 2014, le choc sera dramatique. Etant donné le rétrécissement de l'activité des usines consommatrices de cuivre, du diamant et de coltan, la demande de ces produits du sous-sol congolais va aller en décroissant. Les cours de ces 3 produits de base de l'économie congolaise vont baisser et entraîner dans le gouffre les recettes budgétaires attendues par notre pays. Cette crise devrait pousser nos autorités à revoir la croissance pour 2020, qui risque de ne pas dépasser 2%. Le gouffre le plus important proviendra des capitaux qui vont quitter l'Afrique en général et surtout la RDC. Car les entreprises minières et les sociétés qui en dépendent, seront obligées de se délocaliser.

Conséquences dangereuses : Pire qu'Ebola, la crise sanitaire du Covid-19 aura des répercussions catastrophiques sur le plan économique. le PIB par habitant va y perdre bien de plumes et l'endettement du pays risque de revenir insoutenable, ce qui rendra impossible l'exécution du budget (estimé à 11 milliards USD par le parlement). Les secteurs qui seront les plus touchés seront la santé, a défense et la sécurité, la fonction publique et l'éducation. Les conditions de vie deviendront tellement difficiles e RDC, que la quatrième et dernière conséquence du Covid-19 sera une migration massive de jeunes congolais qui tenteront de rejoindre l'Europe ou l'Amérique en désespoir de cause. Pour endiguer ce mal, il faut prendre à temps de bonnes décisions dès maintenant. La riposte économique doit se faire en même temps que la riposte sanitaire pour donner la chance à notre économie fragile de suivre à ce vent dévastateur. Les mesures urgentes doivent être :

Allègement des conditions de la reprise du programme avec le Fonds Monétaire International (FMI) : la RDC est en phase de renouer avec le FMI, afin d'attendre d'elle certaines facilités financières dont un prêt de 368 millions USD pour renflouer sa balance des paiements. Mais en contrepartie, le Fonds exige de l'austérité de la part du gouvernement. Ce qui pourrait empêcher, entre autres le paiement de la dette publique intérieure, moteur du PIB. Il serait donc important que l'exécutif congolais puisse renégocier les termes de référence de cette reprise de programme, au mieux, l'ajourner afin de la reprendre sous de meilleurs auspices.

Etablir un Programme similaire à celui dit Pauvres Très Endettés (PPTE) lancé en 2005 : Une réduction de la dette est la chose la plus importante car elle va permettre à notre pays de s'endetter à nouveau, et d'orienter des fonds substantiels vers les investissements.

Le soutien de l'Etat aux PMI et PME : Les mesures de restriction partielles prises par le Chef de l'Etat concernent des secteurs fragiles comme l'éducation, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et d'autres activités connexes, qui participent au budget national. Plus la pandémie va croître et se propager, plus le secteur privé perdra tous ses repères élémentaires. Le moment est venu de penser à une sorte de Plan Marshall pour le secteur privé national, en créant un fond d'aide qui en en collaboration avec la FEC, pourrait permettre de relancer les activités économiques après coup.

La priorisation d'une coopération Sud-Sud : Compter exclusivement sur l'Occident en ce moment de très mauvaise conjoncture serait purement utopique. Il faudrait , comme en 2006, penser à une collaboration avec la Chine qui après le passage du Covid-19 affiche à nouveau des signes de reprise d'une croissance à près de 6%, et compte parmi les seuls pays développés disposant de fonds nécessaires pour la relance de son économie.

La réduction du train de vie des institutions : Lorsqu'on regarde les dépenses publiques de ce premier trimestre 2020, on remarque que le train de vie des institutions consomme à peu près 60% du budget des dépenses. Ce qui est excessif.

La réduction de la taille du gouvernement : C'est une conséquence du point précédent car plus il y a de portefeuilles ministériels au sein du gouvernement, plus il en coûte Trésor public pour les faire fonctionner correctement.

Les mesures d'allégement social : Rendre gratuit la consommation d'eau et d'électricité durant la période de confinement en accordant des subsides à la Régideso et à la SNEL est une priorité. C'est ce qu'avait fait Mzee Laurent Désiré Kabila en 1998. Cela aiderait les Congolaises et Congolais à rééquilibrer au minimum le panier de la ménagère.