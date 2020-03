Congo-Kinshasa: Coronavirus - Gentiny Ngobila appelle d'autres sociétés à suivre l'exemple d'Angel Cosmetics

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a reçu de la société Angel Cosmetics un lot important de 20 tonnes des produits adaptés dans la prévention contre le coronavirus qui sévit dans la capitale congolaise. ce don est destiné au cabinet du Gouverneur, à la RTNC et aux 7 marchés de la ville de Kinshasa pour non seulement lutter contre la propagation du Covid-19, mais aussi pour barrer la surenchère observée ce dernier temps dans la vente de bactigel et autres solutions hydro-alcoolique.

La cérémonie de remise a eu lieu à l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, en présence du Ministre près le Gouverneur Charles Mbuta Muntu et le Ministre Didier Tenge Te Litho en charge de l'environnement, l'intérieur et sécurité, de Jérôme Sekana, conseiller en communication d'Angel Cosmetics et Dodie Bimwala chargée de marketing.

D'entrée de jeu, Gentiny Ngobila a remis symboliquement à l'administrateur-général du marché central ce don ainsi qu'à d'autres responsables des marchés kinois, qui ont reçu leur lot quelques heures plus tard, dans leurs lieux de négoce. Ce lot comprenait des solutions hydro alcooliques "Bactigel", des savons, des t-shirts, des savons liquides ainsi que des seaux dotés des robinets et des bassins pour le lavage des mains. Le Gouverneur a apprécié à juste titre ce geste tout en demandant à d'autres sociétés d'emboiter le pas. Il a rappelé les règles d'hygiène salvatrices en cette période de pandémie.

Prenant la parole, Jérôme Sekana a remercié le numéro un de la ville pour sa disponibilité et sa combativité d'abord face à l'insalubrité à Kinshasa à travers son programme Kinshasa Bopeto et maintenant dans la lutte pour limiter la propagation de ce virus mortel qu'est Covid-19. Cependant, il a sollicité du Gouverneur son implication pour mettre hors d'état de nuire tous les spéculateurs qui augmentent les prix des produits tels que bactigel au regard de la forte demande sur le marché. Alors qu'en réalité, rien n'a changé dans la tarification d'Angel Cosmetics.