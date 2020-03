Congo-Kinshasa: EPST-Vodacom Congo - Mise en place d'une plateforme numérique éducationnelle pour les élèves

En partenariat avec la société de communication Vodacom Congo, le Ministère de l'Enseignement primaire secondaire et technique (EPST) a mis en place une plateforme d'enseignement numérisée «VODAEDUC» à l'intention de tous les élèves du pays. L'objectif est de leur permettre d'accéder à tout moment aux contenus éducatifs de qualité pendant cette période de crise sanitaire. L'annonce a été faite le jeudi 26 mars 2020, par le ministre de tutelle, Willy Bakonga, convaincu que cette plateforme favorise la gratuité de l'enseignement de base telle que prônée par le Président de la République.

En effet, ce programme permet aux élèves de la République Démocratique du Congo de poursuivre les cours étant chacun à son domicile en cette période où tous les établissements scolaires sont fermés. Comme quoi, cette initiative se veut un remède pour le programme éducationnel momentanément suspendu sur décision du Chef de l'Etat, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la menace imminente de la pandémie de Covid-19.

Fort de cette initiative louable, le Ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a laissé entendre qu'à l'ère actuelle, la technologie serait sans doute le seul outil qui puisse aider à répondre tant soi peu aux besoins d'apprentissage des élèves et leur éviter tout dérapage éventuel. Par ailleurs, le ministre de tutelle a annoncé la mise en place d'une classe télévisée avec la chaine EDUC TV en utilisant VODAEDUC pour des apprentissages en temps réel.

Décidément, « Voda Educ » est une réponse efficace aux défis mondiaux liés à l'accès à une éducation de qualité pour tous et sans discrimination. En fait, cette plateforme faisant partie du programme de la Fondation Vodafone Instant Schools for Africa, contient en soi plus de 8.000 vidéos de cours et exercices interactifs ; des items d'examen d'Etat pour les finalistes des humanités cycle long ; des modules de formation à distance des enseignants ; des messages de santé sur l'hygiène ; des contes et récits africains ; et il est enrichi des contenus numérisés locaux.

Ce faisant, les enseignements numérisés seront à suivre gratuitement via le site http//vodaeduc.vodacom.cd.