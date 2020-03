Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Plus de 300 nouveaux lits supplémentaires pour les malades

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a affirmé ce dimanche, que les capacités d'accueil pour les malades du coronavirus ont augmenté. Avec une hausse de 300 lits supplémentaires. « Nous allons augmenter notre offre de soins, avec bientôt 300 nouveaux lits dans des établissements d'Abidjan », a indiqué Dr Aka Aouélé au cours du point de presse quotidien du gouvernement, lié à la pandémie du coronavirus, dans les locaux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, au Plateau.

« En plus du service des maladies infectieuses, nous pouvons citer l'hôpital militaire d'Abidjan, l'hôpital général d'Anyama, le Samu au niveau du Chu de Treichville et le Chu de Yopougon », a révélé le ministre.A propos de ce dernier établissement sanitaire, Aka Aouélé a précisé que des abris préfabriqués seront aménagés dans les locaux pour accueillir d'éventuels malades. Il a fait savoir que « d'ici le 5 avril prochain, tout devrait être prêt ».

Le ministre a indiqué que le gouvernement a pris d'autres dispositions en cas d'explosion de la maladie. A ce sujet, il a affirmé que des sites tels que le Parc des Sports de Treichville seront mis à contribution pour accueillir les malades. « Des aménagements et du matériel de qualité seront installés », a fait savoir Aka Aouélé.

Au niveau des soins, il a souligné que le personnel de santé des districts et des régions sanitaires assurera les prises en charge des malades. Le tout, sous la supervision du service des maladies infectieuses et tropicales du Chu de Treichville.En outre, le ministre a annoncé aussi une hausse du nombre de laboratoires d'analyse pour détecter les malades. « Ce sont, en plus de l'institut Pasteur de Côte d'Ivoire, d'autres laboratoires comme le CEDRESS, le Retroci au Chu de Treichville », a-t-il précisé. Il a cité également « le laboratoire du Chu de Bouaké, et probablement avec le laboratoire national de Santé publique ».

Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, toutes ces actions n'ont pour objectifs que d'assurer une prise en charge assez rapide des malades. En plus, des tests rapides ont été commandés «afin de mettre en place notre politique de prise en charge intitulé Dépister-isoler et traiter ».Pour lui, «il s'avère donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures à respecter» en vue de contenir la maladie, pour freiner sa propagation. Il a assuré que l'enjeu, c'est d'arriver à briser la chaîne de propagation et d'assurer une bonne prise en charge des malades.

Respect des consignes...

Le ministre Sidiki Diakité de l'Administration du territoire et de la Décentralisation est intervenu sur les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Il a rappelé que depuis minuit, est entrée en vigueur la mesure concernant l'isolement du Grand Abidjan des autres villes de l'intérieur.

«Pour l'application de cette mesure, il est désormais imposé qu'en dehors des cas d'exception, tout autre déplacement soit soumis à une autorisation délivrée par le cabinet du ministre de la Sécurité et de la protection civile, pour les départs d'Abidjan», a affirmé le ministre.

Il a précisé que pour les départs des autres localités du pays vers la capitale économique ivoirienne, la délivrance des autorisations relève du ressort des préfets de départements. Il demande donc à ces autorités de prendre les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre de cette mesure.

«Malgré votre laisser-passer, vous ne pourriez continuer votre voyage que si le contrôle sanitaire vous le permet », a indiqué Effoly Benjamin, le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a fait des précisions, dans le droit fil de l'isolement du Grand Abidjan. Il a surtout insisté sur le respect des consignes sécuritaires, pour ceux qui bénéficieraient notamment de laisser-passer.

La ministre en charge de la Solidarité et de la Cohésion sociale a annoncé un plan d'urgence humanitaire. «Dans le cadre d'une réunion de comité de coordination élargi, co-présidée par le coordinateur du système des Nation Unies en Côte d'Ivoire et moi-même, cette rencontre a acté d'un plan de réponse humanitaire multisectoriel pour l'opération du plan de riposte du gouvernement », a indiqué Mariétou Koné; en assurant que ce plan couvre des domaines tels que la sécurité alimentaire, la protection sociale, l'eau et l'assainissement...

La ministre Anne Ouloto, en charge de l'Assainissement et de la Salubrité, a pour sa part annoncé une opération de «lavage et de désinfection des rues principales et secondaires du District d'Abidjan», sur une période de quinze jours, à compter de ce lundi. Elle a annoncé, en outre, que le gouvernement va distribuer des sacs poubelles aux ménages.Le porte-parole de la police a indiqué que dans la nuit du samedi au dimanche, 51 personnes ont été interpellées, pour n'avoir pas respecté la mesure du couvre-feu.