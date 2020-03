Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Des populations de Treichville reçoivent des kits sanitaires

Face à la menace du coronavirus et dans l'élan de mobilisation nationale contre cette pandémie (codiv-19), Issa Fadiga, Dg de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, membre du bureau politique du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et des cadres de Treichville, ont procédé le samedi 28 mars 2020, à une remise de kits de protection et de produits hygiéniques à plusieurs associations de la commune. Notamment à l'Union de la jeunesse communale de Treichville (Ujct), la Mob Team, aux représentants du quartier El Mansour, et aux deux associations féminines majeures de Treichville. Ce sont au total plus de 1000 gants, masques, gels désinfectants et seaux qui ont été mis à disposition par le donateur.

Cet acte posé par Issa Fadiga s'inscrit dans le cadre de l'appel à la solidarité du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. En effectuant ce geste, Issa Fadiga a rappelé cette phrase du chef du gouvernement qui disait, il y a quelques jours : « il nous appartient à tous, quelles que soient nos responsabilités et nos convictions politiques de rester Unis dans l'intérêt supérieur du pays ».

Pour le Dg de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, ce don était nécessaire afin que les populations de Treichville adoptent les bons gestes hygiéniques pour éviter que le virus se propage dans la commune. Par ailleurs, tenant compte des mesures restrictives de mouvement instaurées par l'État, Issa Fadiga a demandé aux populations de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement sans conditions. Tout en rassurant que des moyens seront dégagés.

À son tour, le porte-parole des populations, Keita Adama, président de l'Ong Mob Team, parlant au nom des bénéficiaires, a remercié le donateur. Il l'a aussi rassuré qu'ils feront bon usage des dons. Keita Adama a ajouté ne pas être surpris par ce geste d'Issa Fadiga, « car il a toujours été présent aux côtés des populations de Treichville ». « C'était déjà le cas à la rentrée scolaire avec un don de 1000 kits scolaires ou encore pendant le mois de ramadan...», a-t-il rappelé.