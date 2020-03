Afrique de l'Ouest: KP Megie, la fille du Sahel, annonce son nouvel album intitulé « Ma rumba eletchi »

« Ma rumba élétchi » est l'intitulé du nouveau single de l'artiste Kp Megie, sorti en janvier 2020 et qui se comporte très bien dans les hits, et sur les supports de téléchargement, selon la chanteuse. « Ma Rumba élétchi » chanté en abbey et en français, à en croire celle qui se fait appeler "la fille du Sahel", annonce le prochain album dont la sortie est prévue pour cette fin d'année 2020.

Intitulé « La fille est là dèh », cet album sera composé de 8 titres chantés, notamment en Abbey, français, baoulé, anglais et d'autres langues africaines. Au niveau de la sonorité musicale, il s'agit de la rumba congolaise, du zouk, du RnB et de la variété.

« Cet album est une consécration pour moi. J'y ai mis ma singulière vocale, musicale et mon savoir-faire. Il compte beaucoup dans ma jeune carrière de musicienne. Mes fans et tous ceux qui aiment la bonne musique et qui savent distinguer le timbre vocal à une sonorité, pourront l'apprécier à sa juste valeur », explique-t-elle.

A rappeler que la jeune chanteuse, a commencé la musique à l'âge de 6 ans, où elle interprétait des chansons d'artistes ivoiriens et africains. Son premier album intitulé "Kpakpato" est sorti en 2006. Elle a à son actif, plusieurs singles. C'est son deuxième album qui sortira bientôt (d'ici fin 2020).