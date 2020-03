Maroc: Des médecins militaires appelés à la rescousse à Tiznit, Tan Tan et Taza

Les ressources humaines de l'hôpital provincial Hassan 1er de Tiznit viennent d'être renforcées avec la mobilisation d'un staff médical militaire qui veillera aux côtés de son homologue civil, à assurer aux citoyens, des prestations médicales de qualité, et ce dans le cadre des efforts déployés pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

A cette occasion, le gouverneur de la province de Tiznit, Hassan Khalil, a effectué vendredi une visite dans l'hôpital provincial, louant, au passage, les efforts déployés par l'équipe médicale militaire aux côtés du staff médical civil, pour prémunir les citoyens contre la propagation du coronavirus.

Une autre équipe de médecins militaires va appuyer le staff de l'hôpital provincial de Tan Tan dans la délicate mission de lutter contre la propagation du coronavirus.

Cette équipe est composée d'un spécialiste ORL, de deux médecins généralistes et de plusieurs infirmiers et assistants sociaux.

Le gouverneur de la province de Tan Tan, Hassan Abelkhalek, s'est rendu à l'hôpital provincial où des explications lui ont été fournies sur les préparatifs de cette structure médicale pour l'accueil et la prise en charge d'éventuels cas de Covid-19.

Dans une déclaration à la presse, le délégué provincial de la santé, Naba Mohamed Sayed, a indiqué que l'hôpital provincial de Tan Tan dispose d'une unité d'isolement de 20 lits dédiés à l'accueil des personnes contaminées par le virus ainsi qu'une salle de réanimation. Il a assuré de la mobilisation de l'ensemble du staff médical de l'hôpital pour contribuer aux efforts déployés par toutes les composantes de la Nation pour endiguer la transmission du coronavirus.

A signaler également qu'un staff médical militaire est arrivé, jeudi, à l'hôpital provincial Ibn Baja à Taza pour renforcer l'offre de soins et contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

L'équipe médicale de la médecine militaire, reçue par le gouverneur de la province, Mostafa Lmaaza, le commandant de la place d'armes de Taza, les autorités locales, ainsi que le délégué provincial de la santé, va apporter sa précieuse contribution à la mission de lutte contre la propagation du coronavirus, à travers le renforcement des structures médicales dédiées à la gestion de cette pandémie.

Dans ce cadre, toutes les mesures ont été prises au sein de l'hôpital provincial Ibn Baja pour recevoir des cas potentiels de contamination au Covid-19.

Le gouverneur de la province et la délégation l'accompagnant ont visité, à cette occasion, les différents services de l'hôpital et suivi des explications exhaustives axées sur les préparatifs et les dispositions prises.

Cette visite a été aussi l'occasion pour prendre connaissance des équipements médicaux et logistiques de l'hôpital et des unités aménagées pour accueillir d'éventuels cas de contamination au Covid-19.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province a salué la mobilisation des équipes médicales des Forces Armées Royales et leur contribution dans cette phase sensible, tout en appelant à la conjugaison des efforts de tous les intervenants pour assurer la sécurité des citoyens.

Le délégué provincial de la santé à Taza, Mohamed El Hassani, a indiqué à ce propos que ces équipes médicales vont contribuer aux côtés des cadres de la délégation de la santé aux efforts visant à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et fournir l'assistance nécessaire aux cadres médicaux et paramédicaux de la province.

Cette équipe médicale militaire, qui comprend trois médecins, six infirmières et huit assistants sociaux, sera chargée notamment de l'accueil et de l'orientation des malades au sein du service des urgences pour les cas qui souffrent de certaines maladies respiratoires, afin de les diriger et de les prendre en charge selon chaque cas, a-t-il ajouté.

M. El Hassani a aussi fait savoir que le staff médical, infirmier et technique a bénéficié de sessions de formation locales, régionales et nationales sur la manière de lutter contre le coronavirus, ajoutant que la délégation dispose d'une cellule qui œuvre à la stérilisation des centres et des établissements de santé.

Le délégué provincial de la santé à Taza a appelé, dans ce cadre, les citoyens à se conformer aux mesures préventives et sanitaires pour faire face à la propagation du coronavirus.