Togo: Le RJCHT est choqué

Choqué, le RJCHT l'est suite à la mort du compatriote et confrère Dominique Alizou, Vendredi dernier, mort liée au Covid-19, alors qu'il était encore sous soins médicaux au CHR Lomé Commune réquisitionné depuis plusieurs jours déjà comme centre de confinement des malades du Coronavirus. Pour comprendre les raisons de l'état d'âme des membres de ce réseau, lisez ce communiqué...

Communiqué du Réseau des Journalistes et Communicateurs sur le Handicap au Togo RJCHT (relatif au décès du confrère Dominique Aliziou directeur de publication de Chronique de la semaine)

Le RJCHT a accueilli avec une extrême douleur le décès de notre confrère Dominique ALIZOU, Directeur de Publication du journal Chronique de la Semaine vendredi 27 mars 2020 au CHR Lomé-Commune où il était sous soins. La nouvelle a été confirmé ce samedi 28 Mars 2020 par le ministre de la santé Prof Mustafa MIJIYAWA.Notre confrère a été admis durant 05 jours au CHR Lomé- Commune après avoir été testé positif au Covid-19. Malgré la mobilisation générale à son chevet, il n'a malheureusement pas survécu à cette pandémie.

Oui, l'heure est à la souffrance et à la vive émotion. Le RJCHT est choqué que la première victime au Covid-19 provienne des rangs de la presse togolaise. Cette presse sans aucun moyen de l'État se bat pour informer au mieux les populations sur les mesures préventives, de barrière prises par le gouvernement. En plus de ces mesures, le Réseau des journalistes et Communicateurs sur le Handicap au Togo suggère aux dirigeants qu'en dehors de ces mesures, d'installer et de renforcer les équipes de désinfection dans toutes les villes du pays, aux frontières, dans les lieux publics et aux entrées des villes bouclées notamment Lomé, Tsevié, Kpalimé et Sokodé afin que les camions de marchandises qui vont et viennent vers la capitale soient désinfectés.

Le RJCHT présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et l'ensemble de la presse togolaise.Aussi, le RJCHT appelle-t-il au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'éviter la propagation du COVID-19 qui ne pardonne pas et tue beaucoup de personnes sur son passage partout dans le monde.