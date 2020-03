Maroc: ADM maintient ses services sur le réseau autoroutier au standard de sécurité et de qualité

La société s'est organisée pour adapter son mode de fonctionnement au contexte particulier lié à la pandémie du Covid-19

Suite au contexte sanitaire actuel lié à la pandémie du Covid-19 et dans le cadre des mesures de prévention et de protection adoptées sur le plan national dans le but de lutter contre la propagation de cette épidémie, Autoroutes du Maroc (ADM) annonce avoir mis en place un dispositif visant à assurer à ses clients-usagers, contraints d'emprunter l'autoroute durant cette période, la continuité de service sur son réseau autoroutier sans aucune interruption. Ainsi, durant toute la période de l'état d'urgence sanitaire, ADM a indiqué dans un communiqué qu'elle continuera à assurer les services indispensables tels les aires de services où les clients-usagers peuvent toujours accéder au service de distribution du carburant, aux sanitaires, aux espaces de vente des produits de première nécessité, aux restaurants et cafés qui fonctionnent désormais en mode «à emporter» uniquement ; l'assistance, le dépannage, la supervision du trafic et le centre d'appel 5050 qui restent opérationnels 24h/24h et sont prêts à intervenir et répondre aux sollicitations des clients-usagers ainsi que les agences commerciales qui demeurent toujours à la disposition des clients-usagers souhaitant acquérir ou recharger leur Pass Jawaz.

De plus, dans le cadre de l'effort national de prévention de la propagation du coronavirus, ADM a pris les mesures nécessaires pour limiter au maximum, durant ladite période, le contact, elle a ainsi recommandé à ses clients-usagers d'utiliser le Pass Jawaz en tant que moyen digitalisé, permettant de s'acquitter du péage à distance et sans contact, et de le recharger en ligne via www.jawaz.ma, sur les sites web et les applications mobiles des banques partenaires. Pour le rendre accessible ADM a lancé la campagne promotionnelle durant cette période.

Conformément aux décisions du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, et du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, ADM s'est organisée pour adapter son mode de fonctionnement à ce contexte particulier tout en garantissant le standard de sécurité et de qualité de service au client usager et ce même dans un contexte de baisse de trafic.

Ainsi, la majorité du personnel travaille à distance ; le comité hygiène et sécurité se réunit à chaque fois que nécessaire pour veiller à la déclinaison des recommandations des autorités compétentes pour la sécurité des clients-usagers et des collaborateurs et partenaires ; le comité de direction se réunit tous les jours en comité de crise, afin de veiller à ce que toutes les entités fonctionnent pour assurer la continuité du service public tandis que la communication interne est déployée pour mobiliser, sensibiliser et soutenir les collaborateurs en ces circonstances de confinement et de télétravail.

Enfin, la Société nationale des autoroutes du Maroc assure qu'elle continuera à suivre l'évolution de la situation pour prendre les mesures évolutives adéquates.