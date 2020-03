Algérie: Confinement partiel à Tizi-Ouzou - La population salue et les comités de villages veillent au grain

Tizi-Ouzou — La mesure d'extension du confinement sanitaire partiel de 19H00 à 7H00 à 9 wilayas dont Tizi-Ouzou, décidée par le Premier ministre, Djerad Abdelaziz, a été saluée par les habitants de cette wilaya, où plusieurs comités de villages ont déjà initié une démarche similaire depuis plus d'une semaine pour mettre un frein à la propagation du nouveau coronavirus.

Plusieurs habitants ont salué cette initiative et beaucoup ont souhaité l'élargissement de la tranche horaire. Saliha, enseignante, rencontrée dans un commerce de proximité, a salué les efforts fournis au niveau de la wilaya pour limiter la propagation du virus Covid-19. "Soyons vigilants et observons tous le confinement pour endiguer cette maladie", a-t-elle dit.

Amélia qui exerce une fonction libérale à Azazga, a exprimé son inquiétude face à cette pandémie. En confinement total depuis plusieurs jours, elle a ajouté "je pense qu'il sera préférable de généraliser cette mesure à l'ensemble du territoire national et aussi de revoir la tranche horaire pour un confinement à partir de l'après midi, par exemple 13H00 jusqu'au lendemain 7H00", a-t-elle ajouté en observant qu'à Azazga les gens sortent généralement la matinée pour faire leurs courses".

Pour Belaid, retraité habitant la ville de Tizi-Ouzou, "cette mesure de confinement partiel est à saluer, mais il aurait été préférable d'étendre sa durée au-delà de la tranche arrêtée par les autorités, déjà que les gens ne sortent pas vraiment le soir durant cette pandémie. L'hygiène sous toutes ses formes, avec le confinement sont les meilleurs moyens de lutte contre le coronavirus", a-t-il insisté.

Les patrouilles de la police et de la gendarmerie qui ont sillonné les quartiers et villages au chef-lieu de wilaya et dans d'autres localités durant cette période de confinement en lançant via mégaphone, des appels à observer le confinement, ont salué la large adhésion des habitants à cette mesure.

"Au premier jour de l'application du confinement partiel, nous avons constaté une large adhésion des citoyens", a-t-on appris du groupement de Tizi-Ouzou de la gendarmerie nationale. Certains, il s'agit notamment des automobilistes qui sont arrivés à Tizi-Ouzou d'autres wilayas, ne l'ont pas respectés par "ignorance", de son entrée en vigueur.

De son côté la sûreté de wilaya a indiqué dans un communiqué que "suite à l'instauration à compter du samedi 28 mars 2020, du confinement partiel à travers l'ensemble du territoire de la wilaya, toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en application ont été prises, entre autres, la sensibilisation de la population au respect de cette mesure, qui a reçu pour le premier jour, un large écho".

Distribution de denrées alimentaires pour réussir le confinement total

Dans plusieurs villages de la wilaya, un confinement quasi total a été décrété par des comités de villages. Dans une première phase de lutte contre la propagation de cette maladie, des groupes de bénévoles ont été mobilisés pour effecteur des opérations de désinfection. Renforçant les mesures de prévention, plusieurs comités de villages et autres organisations de la société civile, ont décidé, comme deuxième étape, de contrôler les accès à leurs villages par des groupes de jeunes qui se relayent selon des plannings bien définis.

Les villages Ait Argane (commune d'Agouni gughrane), Aourir (Ain El Hammam), Ath Aicha ( Idjeur) et Zouvga (Illilten) sont parmi tant d'autres qui ont opté pour un confinement total afin de se protéger contre le coronavirus. La vie à l'Intérieur de ces villages est soumises à une réglementation stricte, telle que l'interdiction des visites familiales et amicales, confinement systématique pendant 15 jours, des personnes qui rentrent au village et livraison à domicile de produits de première nécessité, afin d'éviter le déplacement des villageois.

Parallèlement à ces actions qui se généralisent à travers les villages de la wilaya, un élan de solidarité envers les familles à faibles revenus, a vu le jour depuis la fin de la semaine dernière. Des organisations de la société civile ont lancé des appels à la collecte de dons en nature ou en espèce afin de les distribuer aux nécessiteux et les aider à passer dignement cette période de confinement sanitaire.